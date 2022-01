per Mail teilen

Fruchtige Füllung und würziger Mürbeteig, die Linzer Torte von unserem Backexperten Joachim Feinauer schmeckt so gut, dass sie hinter Gitter muss! Aber natürlich nur rein optisch: Die rote Konfitüre wird unter quer aufgelegten Teigstreifen versteckt. Mit feinen Gewürzen wie Zimt, Nelke und Vanille rundet Joachim Feinauer sein Rezept für den Klassiker aus Oberösterreich ab. Unser Backexperte geizt bei seiner Linzer Torte auch nicht mit Nüssen, was den Teig schön saftig macht.

Schwierigkeitsgrad: leicht

Für den Gewürzmürbeteig:

240 g Butter

160 g Puderzucker

½ Teelöffel Zimt

1 Messerspitze Nelken

Prise Salz

1 Päckchen Vanillezucker

Abrieb einer Biozitrone

3 Eier (nur Eigelb)

280 g Mehl

80 g Mandeln, mit Schale gemahlen

75 g Haselnüsse, mit Schale gemahlen

55 g Walnüsse, gemahlen

35 g Pistazien, gemahlen

Für die Füllung:

Für den Guss:

1 Ei

Prise Salz

Prise Zucker

Außerdem:

Frischhaltefolie

1 Springform (Durchmesser 26 cm)

Backpapier

Teigrädchen

Kühlzeit für den Gewürzmürbeteig:

2 Stunden

Backzeit für die Linzer Torte:

40 bis 50 Minuten bei 190 Grad (Ober-/Unterhitze)

Die weiche Butter mit Puderzucker, den Gewürzen, Vanillezucker, Salz und dem Zitronenabrieb glatt arbeiten. Die Eier in Eigelb und Eiweiß trennen, Eiweiß zur Seite stellen. Nur das Eigelb in die Masse unterarbeiten. Dann erst das Mehl und schließlich die gesamten Nüsse kurz unterkneten. In Frischhaltefolie einwickeln und für ca. 2 Stunden kaltstellen.

Nach der Kühlzeit die Hälfte des Teiges einen Zentimeter dick ausrollen, mit dem Ring der Springform einen Kreis (Durchmesser 26 cm) ausstechen, auf Backpapier legen und mit dem Ring umstellen. Einen kleinen Streifen aus dem übrig gebliebenen Teig wurstförmig (wuzeln, wie der Österreicher sagt) ausrollen und den Rand des Bodens damit auslegen. Das ergibt eine „Beckenform“. Die weich gerührte Preiselbeer-Konfitüre in der Mitte bis zum Rand hin auf dem Boden verteilen.

Mein Spezialtipp:

In Österreich wird häufig traditionell Ribiselmarmelade (Konfitüre aus Roten Johannisbeeren) verwendet. Sie können aber auch andere rote Marmeladen nehmen.

Schließlich noch den zweiten Restmürbeteig ausrollen, mit einem Teigrädchen ca. 1 cm breite Streifen schneiden und gitterförmig auf die Konfitüren-Füllung auflegen.

Mein Spezialtipp:

Die Streifen außen leicht andrücken und auf den äußeren Rand nochmals einen Teigstreifen legen. Das sieht schöner aus!

1 Ei mit einer Prise Salz und einer Prise Zucker verrühren und das Gitter damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen bei 190°C ca. 45 Minuten backen.

Mein Spezialtipp:

Die Linzer Torte schmeckt 2 bis 3 Tage nach dem Backen besonders gut, weil die Gewürze dann gut durchgezogen sind!

