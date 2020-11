per Mail teilen

Knusper, knusper, Knäuschen... Ein Lebkuchenhaus selbst backen ist kein Hexenwerk. Groß und Klein haben beim Backen und Dekorieren ihren Spaß. Und so ein Pfefferkuchenhaus eignet sich auch prima als Geschenk.

Ein bisschen Zeit muss man schon für ein Lebkuchenhaus einplanen, aber es lohnt sich. Ob Sie alleine backen oder mit Ihren Kindern oder Enkeln, Adventsstimmung kommt in jedem Fall auf. Und wenn das Häuschen fertig ist, ist es nicht nur schön anzuschauen, es verströmt auch einen tollen Lebkuchenduft. Naja und eine leckere Nascherei ist es auch.

Zutaten für das Lebkuchenhaus:

1 kg Mehl

500 g Honig

250 g Zucker

250 g Butter

50 g Kakaopulver

4 EL Lebkuchengewürz

2 Eier

10 g Natron

Statt einem großen Lebkuchenhaus können Sie auch viele kleine Lebkuchenhäuser machen.

Rezept: So bereiten Sie den Lebkuchenteig zu:





Honig, Zucker und Butter mit 2 EL Wasser unter Rühren aufkochen, bis sich der Zucker komplett aufgelöst hat. Anschließend Kakaopulver und Lebkuchengewürz untermischen, vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Mehl, Eier und Natron mit der Honigmischung zu einem festen Teig verkneten. Anschließend in Frischhaltefolie wickeln und einen Tag kühl lagern, damit der Teig ruhen kann.

Vor dem Ausrollen Schablonen zuschneiden

Überlegen Sie sich, wie Ihr Lebkuchenhaus aussehen soll. Zeichnen Sie die einzelnen Bauteile - also zum Beispiel Wände und Dach - auf einen dünnen Karton in der Größe eines Backblechs und schneiden Sie die Schablonen aus. Setzen Sie die Teile zur Probe zusammen. So sehen Sie, ob alles passt. Wenn Sie mögen, können Sie auch im Internet nach Vorlagen schauen und sich Anregungen holen.

Die Schablonen kann man aufheben und immer wieder verwenden. picture-alliance / Reportdienste Florian Schuh /dpa Themendienst

Rollen Sie den Teig auf einer bemehlten Fläche etwa 5 mm dick aus. Dann schneiden Sie mit einem spitzen Messer oder einem Pizzaroller die einzelnen Bauteile aus dem Teig aus.

Formen Sie ein quadratisches oder rundes Fundament, auf dem das Häuschen später steht. Wenn noch Teig übrig ist, können Sie noch Tannenbäume ausstechen oder Hänsel, Gretel und die Hexe aus dem Teig ausschneiden. Dann kommen die einzelnen Teile auf das Backblech. Damit nichts anbackt das Backpapier nicht vergessen.

Bei 165°C Umluft werden die Lebkuchenteile im vorgeheizten Backofen für 15-20 Minuten gebacken.

Der Zuckerguss ist der Mörtel für die einzelnen Bauteile

Auf den Zuckerguss kommt es an. picture-alliance / Reportdienste Florian Schuh / dpa Themendienst

Ist der Lebkuchen gut durchgebacken und abgekühlt, kann das Lebkuchenhaus zusammengesetzt werden. Entscheidend ist dabei der Zuckerguss.

1-2 Eiweiß

250-300 g Puderzucker

1 TL Zitronensaft

1 Prise Salz

Das Eiweiß und die Prise Salz in eine Schüssel geben und steif schlagen. Den Puderzucker hinzugeben und am besten durchsieben, das verhindert Klümpchen. Alles gut zu einer Masse verrühren und zum Schluss mit Zitronensaft verfeinern.

Der Zuckerguss wird in einen Spritzbeutel gefüllt. Wer es bunt mag, der kann den Zuckerguss für die Dekoration auch mit Lebensmittelfarbe färben. So werden Fensterläden rot oder Tannenbäume grün.

Tipps für den Zuckerguss Der Zuckerguss muss dickflüssig sein. Ist er das nicht, kleben die einzelnen Lebkuchenelemente nicht gut zusammen. Und das ist wichtig, damit das Häuschen stabil steht. Auch für die Deko ist die Konsistenz des Zuckergusses wichtig, damit er nicht verläuft und die Deko hält. Ist der Guss zu flüssig, geben Sie einfach mehr Puderzucker hinzu, bis er dickflüssig ist. Den Zuckerguss schnell verarbeiten, denn sonst wird er fest.

Lebkuchen-Bauteile zusammensetzen

Damit das Zusammenbauen klappt, die einzelnen Teile stützen und warten, bis der Zuckerguss fest ist. picture-alliance / Reportdienste Florian Schuh / dpa Themendienst

Am besten baut man das Hexenhaus zu zweit zusammen. Ist gerade keine helfende Hand zur Verfügung, kann man die Lebkuchen-Wände beispielsweise mit Tassen stützen. Oder man verwendet Zahnstocher, um die Bauteile zu fixieren. Die müssen dann aber wieder entfernt werden.

Sind die Kanten nicht glatt und lassen sich deshalb nicht zu zusammenfügen, einfach mit einem Messer gerade schneiden. Steht das Häuschen und es ist noch Zuckerguss übrig, kann man das Dach noch mit Eiszapfen aus Zuckerguss verzieren.

Jetzt kann dekoriert werden und dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was man alles an das Hexenhäuschen kleben kann, haben wir hier aufgeführt:

Deko für das Lebkuchenhaus:

Fondantringe

Schokoladenplätzchen

Schokolinsen

Fruchtgummis

Lakritzkonfekt

Pralinen

kleine Weihnachtsplätzchen

Zuckerperlen oder Streusel

Für ganz viel Schnee Dach und Boden mit Puderzucker oder Kokosraspeln bestäuben.

Umgedrehte Eiswaffeln sehen wie Tannenbäume aus. Die kann man auch mit Zuckerguss neben dem Haus festkleben und dekorieren.

Deko-Tipps für Fortgeschrittene

Macht schon Eindruck, das beleuchtete Lebkuchenhaus. Imago Steffen Schellhorn

Richtig bewohnt sieht das Lebkuchenhaus aus, wenn es von innen beleuchtet ist. Dazu klebt man von innen rote Blatt-Gelatine hinter die Fenster und zwar bevor man das Haus zusammenbaut.

Man kann eine Lichterkette ins Haus legen und das Kabel nach außen führen oder man stellt ein LED-Teelicht rein, das ist noch einfacher.

In den Kamin kann man noch Watte hineinstecken und fertig ist das Lebkuchenhaus.

Wie lange ist das Lebkuckenhaus haltbar?

Selbstgemachte Lebkuchen sind mindestens vier Wochen haltbar. Wer das Lebkuchenhaus in der Adventszeit backt, der kann es auch nach Weihnachten noch bedenkenlos anknabbern.