Das Osterfest steht vor der Tür. Neben den bunten Eiern gehört da in vielen Familien auch das Osterlamm dazu. Und mit dem Rezept von SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer gelingt das garantiert.

Portionen: 8 Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer, SWR4 Kochexperte Rezeptautor/Rezeptautorin: Jörg Ilzhöfer, SWR4 Kochexperte

Für den Lammrücken:



800 g Lammrücken

1 EL Butterschmalz

2 EL Butter

Salz, Pfeffer

Puderzucker

1 kl. Zweig Thymian

1 kl. Zweig Rosmarin

1 kl. Schalotte

Für die Kräuterkruste:



100 g Butter

100 g Toastbrot, gerieben

1 EL Senf

2 Schalotten, fein gewürfelt

Thymian und Rosmarin, fein gehackt

1 Eigelb

evtl. 50 g Macadamianüsse, zerkleinert

Frischhaltefolie

Für die Böhnchen mit Aprikosen:



500 g Prinzessbohnen

Puderzucker

50 g Speck, gewürfelt

0,1 l Gemüsebrühe

8 getrocknete Aprikosenhälften

Salz, Pfeffer

Vanillemark

Abrieb von ¼ Zitrone

Lammrücken

Backofen auf 130°C Heißluft/Umluft vorheizen.

Den Lammrücken leicht salzen und in einer heißen Pfanne mit Butterschmalz je 30 Sekunden von beiden Seiten anbraten. Danach im Backofen auf einem Gitter (darunter ein Backofenblech) noch ca. 8 bis 10 Minuten im Ofen garen lassen. In der Zwischenzeit in der noch warmen Pfanne die Butter auslassen. Die Kräuter und die klein geschnittenen Schalotten dazugeben und einmal aufschäumen lassen. Lammrücken aus dem Ofen nehmen. Pfeffern und mit der Gewürzbutter leicht übergießen.

Tipp: Wer mag, kann seinen Lammrücken jetzt noch mit einer Kräuterkruste überbacken.

Kräuterkruste

Aus der weichen Butter, dem Brot, dem Eigelb, dem Senf, den Schalotten, den Kräutern, Nüssen und Gewürzen eine gleichmäßige Masse herstellen. Diese Masse zwischen zwei Lagen Frischhaltefolie einpacken und mit dem Nudelholz zirka 2 bis 3 Millimeter dick ausrollen. Diese Platte einfrieren. Diese Masse kann jetzt in gefrorenem Zustand portionsgerecht auf dem Lammrücken verteilt werden. Hierzu nach der Entnahme des Lammrückens aus dem Ofen, den Grill einschalten. Den Lammrücken mit den schon vorbereiteten Krustenplatten belegen und so kurz als möglich unter den schon sehr heißen Grill stellen.

Tipp: Den Rest der Kräuterkrustenmasse wieder einfrieren. Die kann man auch gut zum Gratinieren von Gemüse verwenden oder die "Platte" auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, unter einem Grill gratinieren und als Garnitur auf Tellern anrichten.

Böhnchen mit Aprikosen

Prinzessbohnen säubern. Dabei die Enden knapp abschneiden. Etwas Puderzucker (zirka 1/2 Esslöffel) in eine Pfanne stäuben und karamellisieren lassen. Die Bohnen mit den Speckwürfeln zugeben und kurz anschwenken. Mit der Brühe ablöschen und nun die Hitze etwas zurücknehmen. Ab und zu umrühren oder schwenken und nun langsam die Bohnen garen lassen. In der Zwischenzeit die getrockneten Aprikosenhälften nochmals in kleinere Spalten schneiden und die letzten 5 Minuten mit hinzugeben. Am Schluss mit Salz, Pfeffer, einer Messerspitze Vanillemark und dem Zitronenabrieb verfeinern.

