Kürbiscremesuppe mit Zimt und Chili

SWR Eva Eppard -

Koch/Köchin: Eva Eppard, Appenheim

Zutaten:

1,5 kg Hokkaidokürbis in feinen Würfeln

3 Schalotten in feinen Würfeln

etwas Distelöl

1 Chilischote, frisch, in feinen Streifen

1/2 Sternanis

5 Zimtblüten

150 ml Wermut

250 ml Weißwein

1 l Gemüsebrühe

150 g kalte Butter in Würfeln

Die Schalotten und den Kürbis in etwas Distelöl glasig anschwitzen, die Chilischote, Zimtblüte und Sternanis hinzufügen. Den Kürbis mit Wermut und Weißwein ablöschen und die Flüssigkeit bis auf ein Minimum reduzieren.

Dann mit der Gemüsebrühe auffüllen und den Kürbis weich kochen.

Wenn der Kürbis weich gekocht ist, mit einem Mixer ganz fein pürieren und durch ein Sieb passieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und ganz zum Schluss die kalten Butterwürfel untermixen und schmecken lassen!

Übersicht aller SWR Rezepte