Haben Sie Lust auf ein neues Kostüm für den Fasching? Wir zeigen Ideen für kreative Kostüme für Erwachsene und Kinder zum Selbermachen und last minute. Lassen Sie sich inspirieren.

Farbenfrohe Kostüme im Candy-Style

Die Perücken sind aus bunten Filzschnüren zu Space-Buns gebunden. Also zu jeweils einem Dutt auf der rechten und der linken Seite. Mit bunten Pompons wird die Filzperücke noch zusätzlich aufgepeppt.

Zum Outfit gehört ein weißer Tüllkragen, eine Teddy-Jacke im Candy-Look und ein Tüllrock in ähnlichen Farben. Hier auf dem Foto wurde weißer, hellblauer und pinkfarbener Tüll kombiniert. Auch hier auf dem Rock dürfen die kleinen bunten Pompons nicht fehlen. Bunte Strümpfe und Handschuhe in Regenbogenfarben runden das Kostüm ab.

Zuckersüße Kostüme für sie und ihn

Diese Kostüme sind nicht nur zuckersüß, sondern auch gut zum Selbermachen. Ein weißes Hemd hat vermutlich fast jeder Mann im Schrank. Dann ist die Schürze natürlich ein wichtiges Accessoire. Sie sollte farblich schon zum Thema passen. Eine rot-weiß gestreifte Schürze eignet sich auf jeden Fall sehr gut.

Den Bauchladen kann man aus einem Karton basteln. Der muss dann natürlich mit rosafarbenem Papier und der entsprechenden Aufschrift beklebt werden. Eine Schiffchen-Mütze und die rote Fliege runden das Kostüm ab. Und denken Sie dran, Ihren Bauchladen mit süßen Leckereien zu füllen.

Die Dame sucht sind ein Outfit in rosa, rot oder pink zusammen und peppt es mit pinkfarbenen Weihnachtskugeln auf. Eine runde Umhängetasche in Bonbonform passt natürlich perfekt. Statt der Weihnachtkugeln kann man sich auch einfach echte bunte Bonbons an das Oberteil nähen. Kette und Armband aus Zuckerperlen sind bei diesem Faschingskostüm natürlich ein Muss. Super Last-minute-Kostüme für den Partnerlook.

DIY: Fantasievolle Haarreifen aus Pompons und Chenilledraht

Für diese hübschen Haarreifen braucht natürlichen es jeweils einen Haarreifen als Grundlage, Kabelbinder, bunte Pompons, Chenilledraht, selbstklebende Glitzersterne aus Moosgummi. Bei der zweiten Variante kommen noch Tüll und kleine Figuren dazu. Für Variante drei braucht es Stoffblumen und Strasssteine, die auf die Kabelbinder geklebt werden. Hier finden Sie noch eine Idee für farbenfrohe Haarreifen und Hüte.

Space-Girl-Kostüm

Das Space-Girl ist komplett in silber gekleidet. Aber das allein reicht noch nicht. Eine Perücke mit rosafarbenen, langen Haaren und ein Haarreif mit silbenern Sternen und etwas Glitzergirlande verleihen dem Kostüm das gewisse Etwas. Eine Perücke in einer anderen Farbe geht natürlich auch. Und wer Wert auf ein entsprechend auffallendes Make-up legt, der kann sich noch zusätzlich Strasssteine ins Gesicht kleben. Entweder einzeln oder ein fertiges Strass-Tattoo verwenden.

Goldige Kostüm-Idee: Sonne

Wer mehr auf Gold steht, der kann sich als Sonne verkleiden. Ein sehr elegantes Kostüm mit vielen kleinen Details. Am besten sucht man sich zuerst ein passendes goldenes Kleid aus und dann die Accessoires. Dazu gehören goldene Ohrringe und goldener Halsschmuck. Das Make-up sollte auch goldig sein. Das wichtigste Accessoire ist der Sonnen-Haarreif. Den kann man entweder in Fastnachtsshops finden oder selber basteln aus Haarreifen, Kabelbindern und goldener Farbe.

Wahrsagerin-Kostüm

Für das Wahrsagerin-Kostüm kann man auch mal seinen Kleiderschrank durchsuchen, ob sich da was eignet. Wichtigstes Element für das Kostüm ist aber der Turban. Die Farben Schwarz, Dunkelblau oder Gold eignen sich dafür ganz besonders gut, sie sollten aber auch zum restlichen Outfit passen. Die Stirnkette wirkt geheimnisvoll und ist ein hübsches Accessoire. Ganz wichtig sind aber die großen Ohrringe. Ein geheimnisvolles Make-up rundet das Ganze noch schön ab.

Glückspilz-Kostüm selbermachen

Wer möchte kein Glückspilz sein? Das passende Kostüm könnte so aussehen: ein rotes Oberteil oder Kleid mit weißen Kullern, eine Perücke mit roten Haaren, Elfenohren, ein Haarreif mit Fliegenpilzen und Moos drauf und ein bisschen Schminke.

Zum Selbermachen: Meerjungfrau-Kostüm

Wie wäre es mit einem Outfit ganz in Blau oder Türkis und dazu so einen hübschen Haarreifen im Arielle-Stil? Dafür braucht man einen breiten Haarreifen, Tüll in verschiedenen Blau- und Türkis-Tönen, kleine Pompons, Perlmutperlen, kleine Muscheln und Schneckenhäuser. Die Schwanzflosse bekommt man entweder als Deko-Element zu kaufen oder man näht eine Schwanzflosse aus Stoff und stopft sie mit Füllwolle aus. Mit Heißkleber wir alles auf den Haarreif geklebt.

Als Barbie zum Fasching?

Die Gelegenheit, die rosa- und pinkfarbenen Klamotten aus dem Schrank zu holen. Wichtig sind natürlich auch pinkfarbener Lippenstift und Nagellack.

Last-minute-Eis-Kostüm

Last-minute-Eis-Kostüm

Für dieses Last-minute-Kostüm braucht man ein weißes Oberteil, auf das man pastellfarbene Pompons kleben kann. Dazu kombiniert man einen rosafarbenen Rock oder eine rosafarbene Hose. Wie man den Haarreif für das Eiskostüm bastelt, das sieht man im Video. Dafür braucht man einen breiten Haarreif, bunte Streusel aus Polymerton, Pompons in Pastellfarben in verschiedenen Größen und eine Eistüte aus Plastik.

Schminke und jede Menge Blüten

Ein Blumenkranz, eine passende Perücke, ein florales Fastnachts-Make-up und das Fastnachtsoutfit ist fast fertig. Vielleicht wollt Ihr diesen Look ja mal ausprobieren?

Last-minute-Wolken-Kostüm für Kinder

Mit dieser Idee kann man noch auf den letzen Drücker ein hübsches Wolken-Kostüm zaubern. Dafür braucht es ein blaues Shirt mit langen Ärmeln, weißen Stoff und bunte Wollreste. Für die Pompon-Wolke für dem Kopf braucht man ebenfalls weiße Wollreste und etwas festeren Stoff, an dem die Pompons festgenäht bzw. festgeklebt werden können, sowie ein Schleifenband.

DIY: Schaumbad-Kostüm

Was für eine schöne Idee! Für das Kostüm braucht man ein weißes Oberteil, einen weißen Tüllrock und eine weiße Strumpfhose. An Oberteil und Rock werden weiße kleine Luftballons befestigt und dazwischen blaue Glitzer-Styroporkugeln, die an Badeperlen erinnern. Alternativ kann man auch Pompons oder Filzkugeln verwenden.

Zum Kostüm gehören auch Schweißbänder fürs Handgelenk und ein Stirnband in blau. Am Stirnband ist ebenfalls ein weißer Ballon befestigt und ein kleines Quietscheentchen aufgeklebt. Einen Schwamm nicht vergessen, der gehört ja auch zum Schaumbad und los geht es mit der Schaumparty.