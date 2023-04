Kompost anlegen und umsetzen: So machen Sie im Garten aus Abfall Kompost

per Mail teilen

Die Vorteile von selbst erzeugtem Kompost liegen auf der Hand: Sie dürfen fast alle organischen Abfälle rein tun und bekommen einen natürlichen Dünger.

Kompost ist ökologisch wertvoll sowie nachhaltig - und nicht zuletzt spart er auch noch Geld. Kein Wunder, dass er oft als "Das Gold des Gärtners" bezeichnet wird. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um Ihren Kompost.

Auf den Kompost dürfen alle pflanzlichen Abfälle. Die Ausnahme machen Unkräuter und Pflanzenteile, die von Pilzkrankheiten befallen sind. Das sind zum Beispiel Tomatenblätter mit Braunfäule oder Rosenblätter mit Sternrußtau.

Eine gute Möglichkeit Fallobst zu entsorgen, ist es zu kompostieren. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

Alle tierischen Abfälle wie Fleischreste oder Knochen, denn damit würden unerwünschte Nagetiere angelockt werden. Und natürlich dürfen auch keine Papier- oder Kunststoffreste auf den Kompost.

Beides darf rein, aber nicht in zu großen Mengen auf einmal. Die Zitrusfrüchte sind heutzutage giftfrei gewachst. Zerkleinern Sie sie mit der Gartenschere, damit die Kompostierung schneller geht. Kaffeesatz wird am besten gleichmäßig verteilt, damit sich kein Schimmel bildet.

Einen Kompost kann jeder selbst in den Garten bauen oder aber fertig kaufen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Hilda Weges

Wenn Sie die Grasnarbe abtragen, ist diese komplett kompostierbar.

Idealerweise zweimal pro Jahr - im Frühjahr und im Herbst, damit eine gute Durchmischung erreicht wird.

Durch das Umsetzen des Komposts wird er mit Sauerstoff versorgt, er rottet schneller und wird kleiner. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Nestor Bachmann/dpa-tmn | Nestor Bachmann

Beim Rasenschnitt sollte die Lage nicht über 20 Zentimeter dick sein. Gleiches gilt auch für Laub oder Holzhäckseln.

Bis der Kompost "reif" ist, dauert es etwa neun Monate. Die Zone im Kompost ganz unten, die nicht mehr von Kompostwürmern besiedelt ist, können Sie dann entnehmen und im Garten verwenden.

Damit alles gut verrotten kann, muss der Kompost gut belüftet sein. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/KEYSTONE | ANTHONY ANEX

Am besten im Frühjahr vor der Pflanzsaison. Ungefähr fünf Zentimeter dick sollte er ausgebracht und dann leicht eingearbeitet werden, das sind ungefähr 50 Liter pro Quadratmeter. So wachsen in Ihrem Staudenbeet schöne Stauden, die Ihren Garten schmücken.

SWR4 Gartenexperte Volker Kugel zerkleinert seinen Kompost im Häcksler. SWR Volker Kugel

So wird Kompost fein Der besondere Tipp von SWR4 Gartenexperte Volker Kugel:

"Anstatt den nach etwa neun Monaten fertigen Kompost durch ein Sieb zu werfen, gebe ich den nicht zu feuchten Kompost in meinen alten Holzhäcksler mit rotierenden Messern. Das geht erstaunlich schnell und das Ergebnis ist verblüffend. Es entsteht eine Erde mit feiner Krümelstruktur, größere Reste von Eierschalen oder einzelne kleine Holzstücke sind vollends zerkleinert. So macht das Ausbringen des eigenen Komposts in den Beeten richtig Spaß!"

Lieber nicht! Das kann gefährlich werden wegen hoher Salzgehalte, die ganz natürlich bei der Kompostierung entstehen. Die können gerade bei Topfpflanzen die Wurzeln schädigen. Wenn Sie ihn als Dünger für Zimmerpflanzen verwenden wollen, sollten Sie den Kompost im Verhältnis 50 zu 50 mit handelsüblicher Blumenerde mischen. So können Sie auch den wertvollen Torf einsparen.

Kompost ist ein natürlicher Dünger. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Markus Beck

Kurz gesagt: Ein richtig befüllter Kompost stinkt nicht! Folglich sollte nichts gegen einen offenen Kompost sprechen. Bei den sogenannten Schnellkompostern kann das Entnehmen des fertigen Kompostes über eine Klappe etwas umständlich sein.