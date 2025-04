Wir zeigen Ihnen kreative Deko-Ideen für Kommunion und Konfirmation: von Türkränzen, Einladungen bis hin zur Tischdekoration. Damit Ihre Feier ganz besonders wird.

Bei der Kommunion und der Konfirmation spielen christliche Symbole eine große Rolle. Deshalb findet man sie auch in den Deko-Ideen, die wir Ihnen hier vorstellen.

Festliche Türkränze für Konfirmation und Kommunion

Social-Media-Beitrag auf Instagram von my_lovely_company

Ein Metallring dekoriert mit Eukalyptuszweigen, weißen Blüten und dazu weiße Schleifenbänder. Der Name des Kommunionkindes oder des Konfirmanden wird auf eine Wimpelgirlande geschrieben. Sieht hübsch und einladend aus.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von ideen_vomlande

Dieser Kranz ist aus trockenen Pflanzen und Gräsern gemacht und in Beige und Grün gehalten. In der Mitte hängt ein Fisch aus Holz, darauf sind Anlass und Name des Kindes eingraviert. Eine hübsche Dekoidee für diesen festlichen Anlass.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von kekskruemel2016

Dieser Metallkranz ist mit Eukalyptuszweigen und Schleierkaut gebunden. In der Mitte ist ein breites bedrucktes Juteband befestigt. Die weißen Holzfische, die am Kranz hängen, verraten, dass hier Kommunion gefeiert wird.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von cadogis.allerlei

Hier wurde für die Haustür ein Kranz in Fischform aus Buchsbaum gebunden. In der Mitte des Kranzes hängt ein Holzschild mit dem Schriftzug Kommunion. Vor dem Eingang steht eine Holzstehle mit einem Kranz und Fischen aus Holz, die Auskunft geben, wer wann seine Kommunion feiert.

Segelboot als Einladung, Gastgeschenk oder Tischdeko

Social-Media-Beitrag auf Instagram von nadja_blume_see

Dieses hübsche Segelboot ist eine wirklich sehr kreative Einladung. Das Boot ist aus braunem Tonpapier gefaltet und das Segel ist aus bedrucktem blauen Papier gemacht. Am Rand steht, um was für eine Einladung es sich handelt. Ein schönes Detail ist der Holzanker, der am Boot befestigt ist.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von nadja_blume_see

Aus Treibholz und Stoffresten sind diese Boote gebastelt. Sie sind Tischdekoration und Gastgeschenk in einem. Eine hübsche Idee und eine schöne Erinnerung an einen besonderen Tag.

Festtafeln für Kommunion und Konfirmation

Social-Media-Beitrag auf Instagram von blumen.stella

An dieser festlich gedeckten Tafel dominieren die Farben Weiß und Grün, was für eine Kommunion oder Konfirmation sehr passende Farben sind. In der Mitte der Tafel liegt ein dunkelgrüner, glänzender Tischläufer, der mit Windlichtern und weißen Kerzen, sowie Blumenvasen dekoriert ist. Die Blumen sind ebenfalls farblich passend in den Farben Weiß und Grün gehalten. Die Servietten sind hellgrün und mit christlichen Motiven bedruckt.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von traumstuebchen_bruemmer

Dieser Tisch ist in Weiß und Blau gehalten und Fische sind das dominierende Motiv. Weiße Fische aus stabilem Papier werden zu hübschen Serviettenringen. Und den Namen es Gastes kann man da auch noch draufschreiben.