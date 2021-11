per Mail teilen

Pressestelle Dominik Wetzel -

Portionen: 4 Koch/Köchin: Dominik Wetzel, Bad Kreuznach

Zutaten:

1-2 Scheiben Körner-Toastbrot

10 Roma-Tomaten

400 g Hirtenkäse in Salzlake

1 rote Zwiebel

Olivenöl

Meersalz

Penja-Pfeffer (oder normaler schwarzer Pfeffer)

Die Toastbrotscheiben in Würfel schneiden und in der Pfanne in Olivenöl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen.

Tomaten in Viertel schneiden, Hirtenkäse würfeln, rote Zwiebel in Rauten schneiden und in eine Schüssel geben.

Mit Olivenöl, Pfeffer und Meersalz würzen und anschließend die lauwarmen Brotwürfel untermengen.

Übersicht aller SWR Rezepte