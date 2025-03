Kleine Gärten gestalten: Mit den richtigen Ideen und Pflanzen entsteht ein kleines Paradies

per Mail teilen

Kleine Gärten bieten nicht viel Platz – mit ein bisschen Planung und den richtigen Pflanzen können Sie trotzdem ein kleines Paradies gestalten. Gartenexpertin Heike Boomgaarden hat tolle Ideen dafür.

Zunächst macht man eine Art Bestandsaufnahme: Wie groß ist der Garten? Die richtigen Maße des Grundstücks sind wichtig. Ebenso die Frage, ob Sie einen schattigen oder einen sehr sonnigen Garten haben. Dies ist wichtig für die richtige Pflanzenauswahl. Jetzt folgt ein Blick Richtung Hauswand, Zaun oder Garage. Denn gerade im kleinen Garten nutzt man alle Wände, um sich ein kleines Paradies zu gestalten.

Kleine Gärten bieten nicht viel Platz für die Gestaltung. IMAGO IMAGO / imagebroker

Hat man alle Maße und Infos beisammen, zeichnet man auf ein Blatt Papier am besten maßstabsgetreu die eigenen Gartenträume: Terrasse, Wege, Rasen, Sträucher oder Staudenbeete. Vielleicht ist sogar auch Platz für ein bisschen Wasser, ein Hochbeet für Gemüse oder eine schöne kleine Trockenmauer.

So wirken kleine Gärten größer Kleine Gärten wirken größer, wenn die Pflanzen und Dekorationen mit geschwungenen Wegen verbunden werden. In der Fachsprache nennt man das Sichtachsen. Das bedeutet, der Blick des Betrachters wird in eine bestimmte Richtung gelenkt.

Es gibt kleine Bäume in großer Auswahl, die in einen kleinen Garten passen. Heike Boomgaarden hat drei Beispiele nach den Kriterien Blütenpracht, Austrieb, Herbstfärbung, Rindenschönheit oder auch Fruchtschmuck zusammengestellt.

Die Kugel-Steppen-Kirsche verfärbt sich im Herbst orange-rot. IMAGO IMAGO / Zoonar

Die Kugel-Steppen-Kirsche: Ein traumhaft schöner Blütenbaum, dessen Laub sich im Herbst gelb-orange verfärbt. Sie hat eine kugelförmige und dicht verzweigte kleine Krone – optimal für enge Räume. Die Pyramiden-Eberesche: Ein Baum mit einer kleinen, säulenförmigen Krone. Ihre schönen weißen Blüten schmücken wunderbar enge Höfe oder eben kleine Gärten. Die Blätter sind dunkelgrün und das Schönste daran: Die Früchte sind verwertbar für Marmelade und Gelees. Im Herbst färben sich seine Blätter gelb-orange. Die Weidenblättrige Birne: Ihre silbrigen Blätter, die frühe Blüte sowie die auffallende Wuchsform kommen vor dunklen Fassaden gut zur Wirkung und erinnern an Olivenbäume.

Für die Auswahl der Blumen in kleinen Gärten ist ein gutes Farbkonzept sehr wichtig. Zu bunt wirkt eher unruhig. Beete in weiß, rosa und blau sind für wenig Platz besonders geeignet.

Rosen sind für einen kleinen Garten ganz wichtig, da sie lange blühen. Es gibt herrliche Rosen in rosa und weiß, die nicht viel Platz benötigen. Man nennt sie "Kleinstrauchrosen" oder "Zwergrosen".

Resistente Pflanzen bevorzugen Beim Einkauf sollten Sie auf resistente Pflanzen achten. Diese sollten gegenüber Krankheiten und Schädlingen besonders widerstandsfähig sein. Das ist deshalb so wichtig, weil in einem kleinen Garten sehr eng gepflanzt werden muss.

Mit der richtigen Pflege bringen Stauden viel Farbe in Ihren Garten. Dabei brauchen Sie aber Pflanzen, die nur wenig Platz einnehmen und trotzdem die ganze Gartensaison blühen – also vom Frühjahr bis zum Herbst.

Die Bartblume bringt ein herrliches Blau in Ihr Beet. Ebenso eignen sich auch der Kleine Mannstreu oder die Iris für Ihren kleinen Garten.

bringt ein herrliches Blau in Ihr Beet. Ebenso eignen sich auch der oder die für Ihren kleinen Garten. Weiße Gänsekresse, weißer Lavendel oder Salbei und weiße Glockenblumen kombinieren sich herrlich mit den Rosen.

Wer jetzt noch gerne Gemüse im kleinen Garten hat, der plant an einem sonnigen Platz noch ein schönes Hochbeet, zum Beispiel mit Tomaten, Chili oder Paprika.

Am schönsten wirken Blumen im Garten, wenn Sie sich direkt um einen kleinen Sitzplatz ranken. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Stefan Sutka

Wenn Sie Mauern, Wände oder Zäune in Ihrem Garten begrünen, können Sie viel Positives bewirken – und das schon bei kleinsten Flächen.

Die Verdunstung sorgt für angenehme Kühle

Die Begrünung hält Lärm aus der Umgebung ab

Die Pflanzen binden Staub

und bieten zusätzlichen Lebensraum für viele verschiedene Tierarten

An einer schattigen Wand können Sie zum Beispiel Kletterhortensien oder Geißblatt pflanzen. Auf der sonnigen Seite Ihrer Fassaden fühlen sich Rosen oder Spalierobst sehr wohl.

So nutzen Sie alle Flächen in Ihrem kleinen Garten optimal und schaffen dabei gleichzeitig ein angenehmes Kleinklima. Das heißt, die Pflanzen sehen nicht nur schön aus und bieten Tieren Nahrung und Platz. Sie verbessern den Boden und die Luft, was gerade bei Hitze und Trockenheit sehr wichtig sein kann.