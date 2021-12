Kartoffelsalat mit Mayonnaise, Eiern und Speck

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Eva Eppard

Zutaten:

250 g Pellkartoffeln festkochend

50 g Speck in kleinen Würfeln

50 g Zwiebeln in kleinen Würfeln

4 hart gekochte Eier in feinen Würfeln

1 EL Petersilie fein gehackt und frisch

3 El Mayonnaise

25 ml Weißweinessig

1 EL Senf

1 El Olivenöl

Salz, Pfeffer

Die Kartoffeln ankochen, schälen und in feine Scheiben schneiden. Den gewürfelten Speck und die Zwiebeln in Olivenöl knusprig anbraten und auf die Kartoffeln geben. Die Mayonnaise mit Weißweinessig, Senf und Petersilie vermischen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Dressing zu den Kartoffeln geben, vermischen, ganz zum Schluss die Eier dazu und mindestens vier Stunden gekühlt ziehen lassen.

