Die nordamerikanische Indianernessel - die blütenprächtige Heilpflanze pflegen und vermehren

Sie können mit der nordamerikanischen Indianernessel, oder auch Monarda, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon verschönern. Außerdem ist jetzt auch die ideale Pflanzzeit für Blütenstauden im Garten. Unser SWR4 Gartenexperte erklärt Ihnen, wie man die Prärie- und Heilpflanze am besten pflegt und welche Sorten empfehlenswert sind.

Die Indianernessel hat ihren deutschen Namen bekommen, weil sie aus den Prärien Nordamerikas stammt und dort von den amerikanischen Ureinwohnern seit jeher als Heilpflanze genutzt wurde.

Das ist die Indianernessel

Sie sieht sehr dekorativ aus, denn sie bildet ungewöhnliche Blütenbüschel , die auf 60 Zentimeter bis einen Meter hohen Blütenstängeln stehen.

, die auf 60 Zentimeter bis einen Meter hohen Blütenstängeln stehen. Es gibt sie in vielen Blütenfarben von strahlendem Weiß über Zartrosa bis Dunkelrot oder kräftig Violett.

von strahlendem Weiß über Zartrosa bis Dunkelrot oder kräftig Violett. Sie hat längliche, etwa zehn Zentimeter lange Blätter, die vorne spitz zulaufen.

Sie freut sich über einen sonnigen Platz, kommt aber auch mit leichtem Schatten gut zurecht.

kommt aber auch mit leichtem Schatten gut zurecht. Sie ist dankbar für einen tiefgründigen, humosen Boden und für regelmäßige Kompostgaben alle zwei bis drei Jahre.

und für regelmäßige Kompostgaben alle zwei bis drei Jahre. Sie verträgt als Präriepflanze ein gewisses Maß an Trockenheit sehr gut.

Tipp für die Pflanzung: Da die Indianernessel 60 Zentimeter bis einen Meter hoch wird und die ganze Pflanze einen Durchmesser von 60 bis 80 Zentimetern erreichen kann, sollten Sie entsprechend Platz im Beet einkalkulieren.

Diese Sorten sind empfehlenswert

Am bekanntesten sind die roten Indianernesseln. " Bee Happy" blüht in leuchtendem Rot und wird ungefähr 60 Zentimeter hoch. Sie blüht früh, schon ab Juni bis Ende August.

blüht in leuchtendem Rot und wird ungefähr 60 Zentimeter hoch. Sie blüht früh, schon ab Juni bis Ende August. " Petit Delight" ist noch niedriger und eignet sich sehr gut auch für kleinere Beete. Dunkelrosa Blüten und eine Höhe von nur 45 Zentimetern machen sie zur echten Ausnahme

ist noch niedriger und eignet sich sehr gut auch für kleinere Beete. Dunkelrosa Blüten und eine Höhe von nur 45 Zentimetern machen sie zur echten Ausnahme Sehr wirkungsvoll sind Indianernesseln in Weiß. "Schneewittchen" mit einer Höhe von bis zu 90 Zentimetern und einer Blütezeit von Juli bis Ende September ist eine tolle Sorte!

Übrigens haben die Indianernesseln (lateinisch: Monarda) allesamt eine für Gartenfreunde tolle Eigenschaft: Sie wachsen so stabil, dass sie keinerlei Staudenhalter oder Stäbe brauchen und auch bei einem Sommergewitter nicht umfallen.

Tipp: Gießverhalten und Rückschnitt der Indianernessel Indianernesseln sollten auf keinen Fall über das Blatt gegossen werden, denn das würde die Anfälligkeit für den Mehltaupilz deutlich erhöhen. Die Samenstände sind im Herbst sehr stabil und bilden einen schönen Winterschmuck im Beet - zurückgeschnitten wird also erst im zeitigen Frühjahr.

Diese Pflanzen passen gut zur Indianernessel

Zur roten Indianernessel passen ideal gelbe Schafgarben und violette Prachtscharten, die tolle Blütenkontraste bilden. Zu rosafarbenen Sorten wirkt das Schleierkraut mit seinen filigranen Blüten sehr attraktiv, genauso wie weiße Astilben. Indianernesseln in Weiß passen sich in so gut wie jede Pflanzkombination ein, wenn man ihnen genügend Platz im Beet gibt.

Vermehrung der Indianernessel

Wenn Sie die Indianernessel alle vier bis fünf Jahre teilen und die Teilstücke neu einpflanzen, werden Sie viele Jahre lang Freude an der Blütenpracht haben. Und Ihre Indianernessel-Bestände werden langsam größer!

Die Indianernessel - eine vielseitige Heilpflanze

Die Ureinwohner der Oswego tranken den Tee zur Linderung und Heilung von Kopfschmerzen, Übelkeit, Erkältung, Fieber oder Nervosität.

