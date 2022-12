Damit ihre Gäste noch lange von Ihrer Silvesterparty reden, haben wir hier einige Tipps für Spiele und wie Sie auf Ihrer Feier für eine tolle Atmosphäre sorgen.

1. Die Weisheit der Glückskekse

2. Wachsgießen und in die Zukunft schauen

3. Silvesterbräuche aus anderen Ländern ausprobieren

4. Karaoke für gute Laune

5. Krimi-Dinner für Krimi-Fans

6. Escape-Spiele für Rätselfreunde

7. Partydeko: An Silvester darf es bunt sein

8. Konfettikanonen für Glitterregen

9. Feuerschale für ein romantisches Silvester

Silvester ist ein besonderer Tag: Wir verabschieden das alte Jahr und heißen ein neues willkommen. Also der richtige Anlass, um ein Orakel zu befragen. Und mit Orakel meinen wir Glückskekse. Wer die Sprüche personalisieren möchte, der kann die Kekse natürlich selbst backen und die eigenen Zettel darin verstecken.

Da Bleigießen seit 2018 verboten ist, kann man einfach auf Wachs umsteigen. Entweder kauft man schon ein fertiges Set oder man gießt aus alten Kerzen Rohlinge. Als Form für die Wachs-Rohlinge eignen sich Eiswürfelformen aus Silikon. Die Wachs-Rohlinge muss man dann später auf einem großen Löffel über einer Kerze zum Schmelzen bringen. Das flüssige Wachs wird dann in eine Schüssel Wasser gekippt. Die Wachsskulptur verweist dann symbolisch auf das, was im neuen Jahr kommen könnte. Aber Achtung: Wachs braucht deutlich länger als Blei, bis es im Wasser abgekühlt und fest ist. Es kann zu schmerzhaften Verbrennungen führen, wenn man es zu früh aus dem Wasser holt.

Jedes Land hat seine eigenen Silvester-Rituale. Machen Sie es wie die Österreicher und starten Sie mit einem Walzer tanzend ins neue Jahr. Oder Sie probieren es mal mit roter Unterwäsche. Es gibt viele Bräuche, die Glück bringen sollen.

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Maksym Yemelyanov

Für gute und ausgelassene Stimmung ist Karaoke immer die richtige Wahl. Auf Youtube gibt es eine Reihe von Songs in der Karaoke-Version. Man kann sie aber auch gegen Geld als MP3 herunterladen oder man sucht sich eine Karaoke-App aus. CDs mit Karaoke-Songs gibt es natürlich auch. Ein extra Karaoke Mikrophon bringt natürlich noch mehr Spaß. Wer es ganz professionell machen will, der kann sich auch gleich eine Karaokemaschine zulegen oder Freunde einladen die schon eine haben.

picture-alliance / Reportdienste dpa | Andreas Gebert

Ein Krimi-Dinner ist eine schöne Idee für Silvester. Vorneweg müssen Sie festlegen, wer die Spielleitung übernimmt und was Sie gemeinsam kochen wollen. Die Teilnehmer erhalten vorab eine Einladung und erfahren darin, welche Rolle sie spielen werden. Dazu gibt es Vorschläge für das Kostüm und erste Informationen zum Mordfall, der aufgeklärt werden soll.

Auch die Rollenbücher müssen dann am besten in einem verschlossenen Umschlag versendet oder per Mail geschickt werden. Am Abend selbst schauen dann alle gemeinsam zum ersten Mal in ihr Rollenbuch. Achten Sie vorher auf die Anzahl der Gäste, damit die Spieldynamik auch funktioniert.

Wer knifflige Rätsel liebt, für den sind Escape-Spiele für Zuhause ein schöner Zeitvertreib. Man kann sie entweder zu zweit oder mit weiteren Mitspielern spielen. Es gibt ganz unterschiedliche Szenarien, in denen man Rätsel lösen und sich aus einer misslichen Lage befreien muss. Auch gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Suchen Sie sich aus, was Sie anspricht. Mal geht es um einen versunkenen Schatz, ein mysteriöses Museum oder es wird gruselig. Die Spielanleitungen und alles weitere erhalten Sie dort, wo es Gesellschaftsspiele gibt oder im Internet.

Neben der Partydekoration kann man mit Licht eine tolle Party-Atmosphäre schaffen. Für die Silvesterfete eignet sich deshalb eine LED Diskokugel oder eine Partyglühbirne ganz hervorragend. Sie werfen bunte Lichtmuster an die Wände. Vielleicht haben Sie ja auch noch irgendwo einen Lichtprojektor, den Sie einsetzen können.

picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Christin Klose

Konfetti geht immer und an Silvester allemal! Besorgen Sie sich eine oder mehrere Konfettikanonen und los geht's. Mit einem lauten Knall fliegt das Konfetti aus der Röhre und regnet in Ihrem Wohnzimmer nieder. Genau so schön wie auf der Showbühne!

Alternativ können Sie Luftballons mit Konfetti füllen und dann Punkt Mitternacht zerplatzen lassen. Wer etwas Besonderes machen möchte, kann Botschaften auf kleine Zettel schreiben und vor dem Aufblasen zusätzlich in die Luftballons geben.

Wer Silvester draußen feiern möchte, kann Holz in einer Feuerschale anzünden. Da können sich alle drumherum stellen und wärmen. Statt Sekt gibt es Glühwein. Gemeinsam Stockbrot backen macht das Lagerfeuerfeeling perfekt. Wer es lieber süß mag, kann Marshmallows über dem Feuer zum Schmelzen bringen. Aber auch die Kombination mit Früchten ist toll: Wir empfehlen Erdbeer-Marshmallow-Spieße.