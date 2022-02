So wird der Valentinstag 2022 zu einem Fest der Liebe

per Mail teilen

Der 14. Februar ist der Tag der Liebe. Doch was machen, was schenken? Wir haben viele Ideen zum Kochen, Basteln und Dekorieren gesammelt - für einen rundum gelungenen Valentinstag.

Liebe, Zuneigung und Wertschätzung machen jeden Tag einer Beziehung aus – der 14. Februar ist der Tag, um das zu feiern. Das Fest, an dem man seine Liebsten mit Blumen überrascht, geht zurück auf die Römer. Das Fest ist also nicht nur Kommerz, sondern hat Tradition – zumal es ja auch eh immer das ist, was man selbst daraus macht.

Ideen und Anregungen für schöne zweisame Momente

Doch womit macht man seiner oder seinem Liebsten an diesem Tag eine Freude? Ein individuelles Geschenk, ein liebevoller Spruch, ein passendes Lied, ein bunter Strauß von Blumen - oder gar mal wieder ein Liebesbrief? Wir haben viele Ideen – eben auch solchen Ideen, die in Corona-Zeiten funktionieren. Und auch manches Wissenswerte und Kuriose haben wir entdeckt.

Zusammen schmausen: Rezepte für den Valentinstag

Da die Liebe ja durch den Magen geht, haben wir zudem ein paar Rezepte herausgesucht, die das romantische Candle Light Dinner zu einem Erlebnis und Genuss machen. Und ein liebevoll geschmückter Tisch mit passender Deko rundet das Menu ab - für ein wunderbares Fest der Liebe!