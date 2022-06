Hühner halten im eigenen Garten: Das muss man wissen

per Mail teilen

Ein eigener Hühnerstall, täglich frische Eier. Davon schwärmen viele. Doch bevor der Traum wahr wird, muss man sich gut informieren.

Das Haushuhn ist das häufigste Haustier der Menschheit: Weltweit kommen auf jeden Menschen drei Hühner!

Es ist also kein Wunder, dass sich zunehmend mehr Gartenbesitzer eigenes Federvieh wünschen. Doch der Schritt will gut überlegt sein. Informieren Sie sich deshalb gründlich, bevor Sie beim Zuchtverein eigene lebende Hühner kaufen.

Menschen und Hühner haben eine lange gemeinsame Geschichte. SWR

Wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind, können Sie vorübergehend auch ein paar Hühner mieten statt kaufen. Besser kann man die Idee vom eigenen Hühnerglück gar nicht testen.

Welche Regeln muss ich beachten?

Es gibt eine Vielzahl von Anforderungen: Höhe des Hühnerzauns, Mindestgröße des Hühnerstalls, Fläche pro Huhn oder Lärmschutz. Das alles regelt in Baden-Württemberg das örtliche Bauamt und die Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung. Mehr über Hühnerhaltung in Rheinland-Pfalz, sowie weitere Tipps, finden Sie hier.

Besonders wichtig: Sie müssen Ihre Hühner beim zuständigen Veterinäramt und der Tierseuchenkasse anmelden!

Wenn Sie rechtzeitig vor dem Hühnerkauf den Kontakt zu den örtlichen Behörden suchen, spart das Zeit und Ärger. Beim lokalen Geflügelzuchtverein gibt es außerdem Informationen über anfängerfreundliche Geflügelrassen.

Tipps rund um den Hühnerstall Während ein üblicher Stall den Vorgaben des Bauamts entsprechen muss, ist ein mobiler Hühnerstall meldefrei.

Ein schallisolierter Stall mit Zeitschloss von abends um sieben bis morgens um acht schützt die Nachbarn vor Lärm.

Weil Hühner ihre Schlafposition nach Rangordnung auswählen, ersparen Schlafstangen auf derselben Höhe Streit unter den Tieren.

Abgesehen von den Mindestanforderungen und dem Tierwohl: Große Ställe sind einfacher zu reinigen als kleine.

Wenn Sie geschickt sind: Überlegen Sie sich, ob Sie selbst den Stall bauen können.

Gesunde Hennen mögen artgerechte Tierhaltung

Achten Sie auf die Bedürfnisse der Tiere. Privathalter sollten mit mindestens vier Quadratmeter Auslauf pro Huhn rechnen. Tierschutzorganisationen sprechen sich sogar für zehn bis 20 Quadratmeter pro Huhn als aus.

Hühner sind sehr soziale. Achten Sie auf eine Gruppengröße von mindestens drei bis vier Hennen. Sind es mehr Tiere, sorgt ein Hahn für Ausgleich in der Rangordnung. Mehr als 20 Hühner sind in der Privathaltung nicht erlaubt und im eigenen Garten auch nicht sinnvoll.

Seien Sie realistisch, wie viele Tiere Sie sich tatsächlich langfristig leisten können. Manche Rassen kosten in der Anschaffung zwar "nur zehn Euro", doch die Tiere müssen tierärztlich versorgt und regelmäßig geimpft werden. Die Tierseuchenkasse verlangt einen regelmäßigen Impfnachweis.

Ob Würmer oder Spezialfutter: Hühner brauchen Möglichkeiten zum Picken. SWR SWR -

Der Hühnerhof ist kein Ort, um Essensreste zu entsorgen. Nicht alle menschlichen Speisen bekommen den Tieren. Sie fressen neben speziellem Futter gerne Insekten, Würmer und sogar Nacktschnecken.

Hühner haben ganz überraschende Fähigkeiten und können bei guter Haltung bis zu zehn Jahre alt werden.

Die Akzeptanz auf dem Land und in der Großstadt

Es gibt keine allgemeine rechtliche Antwort auf die Frage, ob und wo Hühner gehalten werden dürfen. Das hängt besonders von der jeweiligen Nachbarschaft ab.

Wohnen Sie auf dem Land, wo Tiere dazugehören, sollte es keinerlei Probleme geben. Die Nachbarn sind Gegacker gewöhnt und es gibt genügend Platz für Freilauf. Auch in Vororten oder Kleinstädten ist Hühnerhaltung in Privatgärten in der Regel unproblematisch.

In der Großstadt ist es komplizierter. Hier verbieten Vermieter oder Eigentümer manchmal die Haltung von Hühnern und Hähnen. Sie schützen so die Gemeinschaft und Immobilien vor Lärm und Schmutz.