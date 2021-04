Der besondere Tipp:

Wenn der Frühlingsflor verblüht und Anfang Mai die Sommerblumen zum Einsatz kommen, können Sie die Hornveilchen aus den Pflanzgefäßen nehmen und einfach in die Staudenrabatten im Garten pflanzen. Hornveilchen sind ausdauernde Pflanzen und wenn sie sich an ihrem Standort wohlfühlen, könnte man viele Jahre Freude an ihnen haben.