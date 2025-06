Ob farbenfrohe Tischdekoration mit Blumen, klassische Tafeln mit Gold-Akzenten oder Brautsträuße von den internationalen Laufstegen: Wir wollen Ihnen ganz viel Inspiration für die vielen Details mitgeben, die eine Hochzeit so besonders machen.

Zur Hochzeit: Elegante Tischdeko mit Blumen

Blumiger Look: Viele Vasen und viele weiße Rosen für die Hochzeitstafel

Glamouröse Hochzeit: Goldene Akzente

Hochzeitstisch ganz klassisch

Farbenfrohe Hochszeitsdeko

Rosen nicht nur in der Vase

Blüten im Glas

Stühle des Brautpaars dekorieren

Brautstrauß-Trends 2025 vom Laufsteg

Präsentation der Eheringe

Blumen-Deko für die Kirche

Hochzeitsbögen für den großen Auftritt

Hochzeitsdekoration mit ganz viel Liebe

Diese Hochtzeitsdekoration ist wirklich sehr elegant. Als erstes fallen die Kerzenständer ins Auge, die mitsamt dem Blumengesteck wie Kugelbäumchen aussehen. Sie wurden mit Rosen und anderen Blüten in Creme und Apricot dekoriert. Da die Kerzenleuchter Glasaufsätze haben, können die Kerzen auch angezündet werden, obwohl sie direkt neben den Blüten sind.

Tischdecken und Servietten sind cremefarben. Das Geschirr ist aus Glas, auch die Teller. Und selbst die Stühle sind transparent. Das gibt dem Look eine gewisse Leichtigkeit.

Diese festliche Tischdekoration besticht durch die vielen kleinen transparenten Vasen mit einzelnen Rosen darin, die auf der ganzen Tafel verteilt sind und die kleinen Gestecke mit weißen Blüten. Dazwischen weiße Stumpenkerzen. Die Getränkekarte steckt in einem goldenen Kartenhalter und nimmt so keinen Platz weg. Diese Deko ist hübsch und einfach nachzumachen.

Dieser Hochzeitstisch besticht durch seine goldenen Details. Die Glasteller haben einen goldenen Rand und das Besteck und die Kerzenhalter sind goldfarben. Dazu passend eine cremefarbene Tischdecke und cremefarbene Stoffservietten. Eine Hochzeitstafel, die man so auch selber dekorieren kann.

Auch dieser Hochzeitstisch ist sehr klassisch in Weiß und Beige gehalten. Besonders fallen die Stuhlhussen auf. Sie lassen die Stühle alle einheitlich aussehen und geben ihnen den Hochzeitslook. In der Mitte das Tisches steht eine weiße Orchidee im Topf. Der Tisch ist dezent mit Efeu-Ranken dekoriert. Die Servietten sind kunstvoll gefaltet und aufgestellt. Der ganze Look sieht sehr festlich und nach gehobener Gastronomie aus. Man kann ihn aber auch selbst gut umsetzen.

Eine Hochzeitstafel kann auch gut Farbe verkraften, wie man an diesem Beispiel sieht. Die Teller sind abwechselnd schwarz und rosafarben, das Besteck und die Kerzenhalter golden. Blumen und Kerzen bringen dann so richtig Farbe ins Spiel, denn sie sind farblich aufeinander abgestimmt.

Blumen in kräftigen Pink- und Orangetönen, dazwischen ein bisschen Rosa und passende Kerzen machen die Dekoration perfekt.

Hier stecken die Rosen nicht nur in der Vase. Hier wurden sie auch auf den Tellern platziert. In die Servietten, die auf den Tellern liegen, wurde Schleierkraut gesteckt. Auch eine hübsche Möglichkeit einen Hochzeitstisch zu gestalten.

Auch eine schöne Idee für die Hochzeitsdeko sind Gin Tonic Gläser, gefüllt mit Blütenblättern und Blüten. Das ist nicht so aufwändig und sieht trotzdem toll aus.

Für die Trauung im Freien oder an der langen Tafel beim Essen, mit ein paar Deko-Elementen, lassen sich die Stühle des Brautpaars besonders herausheben.

Die Schilder sind schon mal eine gute Grundlage. Zusammen mit frischen Blumen, Stoff oder Schleifen kann man die Stühle richtig aufhübschen.

Der Brautstrauß ist natürlich ein ganz wichtiges Accessoire der Braut. Und auch hier wechselt die Mode ständig. Schaut man auf die Laufstege von Paris und London Anfang 2025, wird deutlich, dass die Kombination Weiß, Creme und Grün im Trend liegt.

Dieser Blumenstrauß ist ein echtes Kunstwerk. Er wurde bei der Show von Miss Sohee in Paris gezeigt. Er besteht aus cremefarbenen, zartrosafarbenen Rosen, weißen Orchideenblüten, Schleierkraut und Efeu. Er ist opulent im Wasserfall-Stil gebunden. Die Efeu-Ranken fließen quasi nach unten ab.

So ein Strauß ist für lange Kleider geeignet, sollte aber an die Größe der Braut und den Umfang des Kleides angepasst werden.

Dieser Brautstrauß, der bei der Modeshow von Richard Quinn in London gezeigt wurde, läuft asymmetrisch aus. Er ist modern und hat einen Farbverlauf.

Dieses Strauß ist eher was für die Wintermonate, weil er aus weißen Christrosen besteht. Eine Blüte, die man eher selten im Brautstrauß findet. Für die Trichterform benötigt man nicht so viele Blumen, was sich positiv auf das Budget auswirkt.

Bei der Trauung sind die Ringe natürlich das allerwichtigste. Mit solchen Ringkissen kann man sie besonders schön präsentieren. Und auch da gibt es wieder viele Möglichkeiten. Dieses Herzkissen mit funkelnden Strasssteinen sieht besonders hübsch aus.

Aber auch die klassische Variante mit Spitze macht was her.

Etwas traditioneller ist diese Kissen-Variante mit einem Herz aus Buchsbaum und weißen Perlen darauf. Mit echtem Buchsbaum sieht es noch besser aus.

Damit es bei der Trauung in der Kirche auch richtig feierlich nach Hochzeit aussieht, schmücken viele die Kirchenbänke mit Blumen. Wir haben drei unterschiedliche Varianten rausgesucht. Schlicht und schön sind solche kleinen Sträuße aus Schleierkraut, die mit einer Schleife aus Spitze an der Kirchenbank festgebunden werden.

Für diese Hochzeitsdekoration wurden rote Rosen und Gräser verwendet und das Ergebnis ist wirklich sehr hübsch. Die Gräser wurden in Herzform gebogen und eine Rosen in die Mitte gesetzt. Mit einem weißen Herz aus Holz oder Metall wurden die Stiele verdeckt.

Diese Dekoration für die Kirchenbank ist schon etwas opulenter: Schleierkraut, weiße Nelken und eine grüne Chrysamtheme zusammengebunden zu einem Strauß. Man kann natürlich auch andere Blumen in diesem Farbspektrum verwenden. Passt farblich auf jeden Fall gut zu den Brautsträußen oben.

Wer draußen im Garten feiert, für den könnte das hier auch eine Inspiration sein. Solche "Hochzeitsbögen" machen richtig was her. Sie müssen nicht immer ganz so opulent sein, aber aus Stoffbahnen, Tüll und Blumen kann man schon was Tolles zaubern. Luftballons kann man hier natürlich auch einsetzen. Die Bögen sind übrigens auch ein tolles Fotomotiv für das Brautpaar und die Gäste.

Auch so können Hochzeitsbögen aussehen, die beispielsweise bei einer standesamtlichen Trauung zum Einsatz kommen können. Solche Hochzeitsbögen kann man übringens auch mieten.

Dieser beleuchtete Schriftzug ist ein echter Hingucker, super geeignet für den Spiesesaal oder die Partyzone. Und hübsche Fotos kann man da auch machen. Wer handwerklich begabt ist, kann sowas auch selbst bauen. Der Schriftzug muss ja nicht unbedingt beleuchtet sein. Weiß lackiert und mit Blumen verziert ginge ja auch.