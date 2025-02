Pilzbefall bei Himbeeren

Bei den frühtragenden Sommerhimbeeren gibt es leider Pilzkrankheiten, die die Triebe schnell absterben lassen. Wer dieses Problem so gut wie ganz ausschließen will, der pflanzt besser nur Herbsthimbeeren, die erst von Ende August bis in den November hinein tragen. Da die Fruchtruten dieser Herbsthimbeeren im Winter komplett zurückgeschnitten werden, bieten sie weniger Angriffsfläche für die Schadpilze.