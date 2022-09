Herbstdeko basteln aus Hagebutten, Wolle und Holz

per Mail teilen

Im Herbst mögen wir es gemütlich und da darf auch die Herbstdekoration nicht fehlen. Wir stellen Ihnen Herbstdeko-Ideen zum Basteln aus Stoff, Holz, Wolle und Naturmaterialien vor.

Türkranz aus Hagebutten

SWR Elli Böttcher

Der Hagebuttenkranz ist ein echter Klassiker. Wer ihn binden will, braucht viele Hagebutten, Draht, Handschuhe wegen der Stacheln und viel Geduld. Aber es lohnt sich. Er sieht einfach so toll aus.

Kranz aus Kastanien

Dieser Kranz aus Rosskastanien ist so simpel und dennoch sehr dekorativ. Wichtig ist allerdings, dass man hierfür frische Kastanien benutzt. So lassen sie sich besser durchbohren. Dafür nimmt man am besten einen Kastanienbohrer und eine rutschfeste Unterlage.

Pilze aus Stoff nähen

Herbstdekorationen mit Pilzen sind im Moment ziemlich angesagt. Diese schicken Fliegenpilze sind aus Stoff gemacht. Dafür braucht man nur den richtigen Stoff, Füllwatte, Nadel und Faden und eine Nähmaschine. Hier gibt es die Schritt-für-Schritt-Anleitung im Video.

Deko-Pilze aus Holz

Basteln Sie sich eine schöne Vorlage aus Pappe und zeichnen Sie die Umrisse auf Holz. Danach die Pilze aussägen, die Ränder abschleifen und dann mit einem weißen Lackstift oder Pinsel und weißer Farbe den Holzpilz verschönern.

Igel aus Holz mit Kindern basteln

Dieser Igel sieht so niedlich aus! Hier können auch Kinder mitbasteln. Sie brauchen auch hier eine Vorlage für den Igel, der aus Holz ausgesägt wird und kleine Astscheiben. Dafür einfach einen Ast klein sägen. Liegen alle Einzelteile vor, können Sie ihre Kinder oder Enkel einbinden und sie die kleinen Astscheiben auf den Igel kleben lassen.

Herbstdekoration kann man auch häkeln

Für alle die gerne häkeln, ist das eine wunderbare Idee zum Nachmachen.

Tischkranz mit getrockneten Diesteln

Wer für den Esstisch eine schöne Dekoration sucht, kann sich hiervon inspirieren lassen. Eine große Kerze im Glas darumherum ein Kranz aus weißem Filz, dekoriert mit getrockneten Diesteln und farbigem Naturbast. Perfekt für einen gemütlichen Herbstabend.

Minimalistische Dekoschale

Minimalistisch und farblich abgestimmt: ein Deko-Ensemble mit getrockneten Blumen und wie es sich für den Herbst gehört, mit einem kleinen Zierkürbis.