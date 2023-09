Herbstdeko basteln – Trends und Ideen für 2023

Wir zeigen Ihnen tolle Ideen für Ihre Herbstdeko. Basteln Sie schöne Kränze und Arrangements aus Blumen, Blättern und Hagebutten. Lassen Sie sich inspirieren!

Herbstliche Deko-Idee mit Hagebutten

Orange, Gelb und Grün, das sind die Farben des Herbstes und die kann man sich ganz einfach auf den Tisch stellen. Ein Tablett oder einen großen Teller mit Hagebutten, Beeren und kleinen Äpfel füllen. Wer so eine Glaskugel wie auf dem Bild hat, der kann sie in der Mitte als i-Tüpfelchen platzieren.

Immer im Trend: Hagebuttenkranz zum Aufhängen

Für eine richtig tolle Herbststimmung sorgt dieser Hagebuttenkranz. Hagebuttenzweige mit Draht um einen Metallring binden. Dann den Kranz mit einem stabilen Bindfaden an der Decke befestigen. Hängende Glaskugeln gut am Kranz befestigen und jeweils ein Teelicht hineinstellen. Die Kugel dann mit kleinen Hagebutten und Eichelhütchen dekorieren.

Herbstdeko aus Eukalyptus und Gräsern für Fenster und Türen

Dieser Kranz aus getrockneten Blumen, Gräsern und grünen Blättern konserviert den Sommer auch im Herbst. Grundlage ist hier ein Strohkranz. Um den werden Disteln, Eukalyptusblätter, Samtgras (auch Hasenschwanzgras genannt), rosa Strandflieder, Schafgarbe und Gerste um den Kranz gebunden. Man kann natürlich auch je nach Geschmack auch andere Gräser und Trockenblumen verwenden. An der Tür oder am Fenster aufgehängt ist er ein richtiger Hingucker!

Auch aus Weizen oder Äpfeln lassen sich schöne Kränze für den Herbst gestalten.

Bemalte Kastanien

Ja, auch Rosskastanien kann man bemalen. Am besten mit einem weißen Lackstift, dann kommt das Muster besser raus. Als Muster eignet sich zum Beispiel die "Blume des Lebens". Sie können in Mandala-Malbüchern sehr gute Anregungen für Muster finden. Die bemalten Kastanien kann man entweder in eine Schale legen oder in Gruppen auf Schrankoberflächen verteilen. Viel Spaß beim Muster zeichnen! Mit Kastanien kann man aber noch viel mehr machen als nur Deko.

Tassen mit Filz-Pilzen basteln

Wie süß ist das bitte! Diese Herbstdeko ist für alle, die gerne filzen. Für die Fliegenpilze und den Wichtel braucht man Filzwolle in den entsprechenden Farben, eine Filznadel und eine Filzmatte als Unterlage. Die Filzwolle in Form legen und mit der speziellen Filznadel so lange hineinstechen, bis der Filz richtig fest geworden ist. Für alle, die es mal ausprobieren wollen, Anleitungen zum Filzen gibt es im Bastelgeschäft, im Buchladen oder im Internet.

Sind die Pilze und der Wichtel aus Filz fertig, muss man sie nur noch in die mit Moos gefüllten Tassen stecken. Das geht am besten mit Draht.

Pilze aus Modelliermasse gestalten

Wer lieber mit Modelliermasse arbeitet, für den sind eher diese Pilze was. Sie werden aus der weißen Masse geformt. Sind die Pilze getrocknet, können sie mit Farbe bemalt werden. In diesem Fall braucht man also hellbraune, rote und weiße Farbe. Ist die Farbe trocken, setzt man die Pilze in kleine Gefäße mit Moos und fertig ist die Herbst-Anmutung. Pilze lassen sich aber auch wunderbar aus Stoff nähen oder aus Holz basteln.

Rotkehlchen aus Filz mit Vorlagen basteln

Wie wäre es mit niedlichen Rotkehlchen aus Filz als Deko? Hierfür braucht man Bastelfilz, in Braun oder Dunkelgrau, Rot und Weiß, schwarzes Moosgummi, Füllwatte, Nähgarn, jeweils zwei Perlen für die Augen, einen Kreidestift, Papier oder Pappe. Die sitzenden Rotkehlchen werden mit Füllgranulat oder Traubenkernen gefüllt. Im Video gibt es die genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung. Das Schnittmuster zum Ausdrucken gibt es zum Herunterladen.

Herbstlicher Kranz aus Blättern mit Kindern basteln

Das ist die Deko für den Herbst schlechthin! Ein Kranz aus buntgefärbten Blättern, der sehr einfach und schnell zu basteln ist. Eignet sich auch prima für das Basteln mit Kindern. Für den Blätterkranz braucht man ein Stück Pappe, aus dem ein Ring ausgeschnitten wird, viele Blätter und Klebstoff. Wie daraus der Kranz entsteht, das sehen Sie im Video.

Gesteck mit Kerze und Beeren

Dieses Gesteck passt gut für den Übergang von Herbst zu Winter. Eine dekorative Schale oder einen schönen Übertopf mit Steckmasse füllen, Moos drüberlegen und in der Mitte eine Stumpenkerze an Draht oder mit einem Kerzenhalter befestigen. Dann geht es ans Dekorieren mit kleinen Tannenzapfen, Gitterkraut und Schneebeeren (Vorsicht bei Kindern und Haustieren, die Beeren sind leicht giftig).