Was tun gegen den Herbstblues?

per Mail teilen

Die Tage kürzer, der Himmel grau und ständig Nieselregen – das kann ganz schön auf die Stimmung drücken. Ist das ein Herbstblues? Wir zeigen, was die Symptome sind, geben Tipps, was Sie dagegen tun können und erklären den Unterschied zur Depression.

Gedrückte Stimmung, Müdigkeit, Antriebslosigkeit: Das können Symptome für einen Herbstblues sein. Allerdings verschwindet das Stimmungstief in der Regel nach ein paar Tagen wieder.

Anders ist das bei einer Depression. Hier treten oft mehrere schwerwiegende Symptome zeitgleich und dauerhaft auf – wie zum Beispiel Erschöpfung, Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen oder verminderter Appetit.

Tipps gegen den Herbstblues

Gehen Sie an die frische Luft und tanken Sie Sauerstoff. Planen Sie deshalb einen Spaziergang pro Tag ein, am besten bei Tageslicht, egal wie das Wetter ist. Fünfzehn Minuten sind schon mal besser als gar nichts. Wer mehr Zeit hat, gerne mehr. Wie heißt es so schön: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung!" Wenn Sie Ihren inneren Schweinehund überwunden haben, ist das meist anschließend ein gutes Gefühl.

Das kürzer werdende Tageslicht im Herbst schlägt uns auf die Stimmung und beeinflusst unseren Hormonhaushalt. Das führt häufig zu mehr Müdigkeit und Schlappheit. Deshalb sollten wir, wann immer es geht, Sonnenlicht tanken. Auch eine Lichttherapie mit einer starken Tageslichtlampe kann helfen den Mangel an Sonnenlicht auszugleichen.

Der Report der Deutschen Sporthochschule Köln und der Deutschen Krankenversicherung (DKV) besagt: "Wer sich wohl fühlt, bewegt sich mehr beziehungsweise wer sich mehr bewegt, fühlt sich wohler". Regelmäßige Spaziergänge haben schon einen positiven Effekt. Wer mehr machen will, sollte es am Anfang aber nicht übertreiben und am besten unter Anleitung trainieren.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt für Gesundheit und Wohlbefinden allen Erwachsenen mindestens 150 bis 300 Minuten moderat-intensive Bewegung pro Woche. Sei es bei der Arbeit, im Haushalt, beim Sport oder in der Freizeit. Wenn man es richtig macht, könnte auch Nordic Walking eine gute Idee sein.

Was wir essen, hat Einfluss auf unsere Stimmung. Deshalb ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung wichtig. Sie sollte anti-entzündlich wirken und gut für unseren Darm sein. Also dafür sorgen, dass wir eine gesunde Darmflora haben. Denn es gibt eine Verbindung zwischen unserem Darm und unserem Gehirn. Die Mikroben in unserem Darm entscheiden darüber, ob wir gesund oder krank, schlank oder dick, glücklich oder depressiv sind.

Experten raten daher zu viel Gemüse, Beeren und frischem Fisch. Auch Eier, Nüsse, sowie Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen und Kichererbsen gehören auf den Speiseplan. Joghurt, fermentierte Lebensmittel wie Sauerkraut und gesunde Fette wie in Oliven-, Lein- und Walnussöl tragen ebenfalls zu einer gesunden Ernährung bei.

Drehen Sie einfach ihre Lieblingsmusik auf. Und nein, nicht die traurigen Balladen. Suchen Sie sich Musik aus, die wirklich gute Laune bei Ihnen erzeugt. Denn Musik beeinflusst unsere Emotionen. Wenn wir angenehme Musik hören, dann schüttet das Gehirn Dopamin aus und löst bei uns Glücksgefühle aus.

Mitsingen und tanzen können den Effekt verstärken. Musik beeinflusst übrigens auch unseren Herzschlag, den Blutdruck, die Atemfrequenz und die Muskelspannung.

Wie wäre es an einem kühlen und grauen Herbsttag mit einem warmen Bad? Verwöhnen Sie ihre Sinne mit einem wohlduftenden Badezusatz Ihrer Wahl. Ein paar Kerzen auf dem Badewannenrand sorgen für eine gemütliche Stimmung. Und dann einfach mal entspannen, die Wärme und den Moment genießen. Wer mag, kann natürlich auch Entspannungsmusik hören.

Auch ein Besuch in der Sauna kann gut tun. Wenn gesundheitlich nichts dagegen spricht, ist auch das eine prima Auszeit vom kühlen Schmuddelwetter draußen. Eine wohltuende Massage kann man häufig dazubuchen.

Im Herbst wird es meist ein bisschen ruhiger. Da kann man es sich auch zu Hause auf der Couch gemütlich machen, sich in eine Decke wickeln und ein gutes Buch lesen. Je nach Lektüre kann man so in ferne Länder schweifen, in spannenden Geschichten abtauchen oder seinen Horizont erweitern.

Basteln Sie sich einen schönen herbstlichen Türkranz oder gestalten Sie mit Hagebutten, Eicheln oder Zierkürbissen eine hübsche Herbstdeko für Ihr Zuhause. Oder wie wäre es mit Stricken, Malen oder Arbeiten mit Holz? Es gibt so viele Möglichkeiten kreativ zu werden.

Verabreden Sie sich mit Freunden zum Wandern oder zum Essen. Planen Sie einfach mal einen Museumsbesuch, einen Ausflug oder gehen Sie ins Kino. Das sorgt für Abwechslung, bringt Sie auf andere Gedanken und schafft schöne Erlebnisse, an die Sie sich gerne zurückerinnern.