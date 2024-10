Halloween 2024: Deko-Trends und Ideen von gruslig bis elegant

Gruslig schöne Deko-Ideen für Halloween: Im Trend sind beleuchtete Halloween-Häuser, besonders hübsche Kürbisse und witzige Kränze. Lassen Sie sich für Ihre Deko zu Hause inspirieren.

Tür- und Wandkränze zu Halloween basteln

Für so einen Kranz benötigt man einen Rohling aus Stroh oder Styropor. Der wird dann erst mit schwarzem Kepppapier und dann mit einer halbtransparenten schwarzen Schleife und einer schwarzen Kordel umwickelt. Dekoriert wird er mit schwarzen Schleifen und Halloween-Deko. Die klebt man am besten mit Heißkleber fest. Eine schöne und einfache Bastelidee zu Halloween.

Ein Kranz mit starken Kontrasten: Schwarz mit Pink und Weiß. Auch hier ist der Kranz-Rohling mit schwarzem Krepppapier umwickelt und dekoriert mit Spinnen aus Pompons und Chenilledraht, einzelnen Pompons und Augen. Für die großen Augen nimmt man Styroporkugeln, die müssen dann nur noch entsprechend angemalt werden. Die kleinen Augen sind aus weißen Pompons und und schwarzem Filz gemacht.

Wenn Sie ein paar Zierkürbisse haben, können Sie diese bunt anmalen, ihnen ein Gesicht aufmalen und, wie hier in diesem Beispiel, mit Heißkleber auf einen gebogenen Drahtkleiderbügel kleben. So ist der Aufhänger schon inklusive. In die Lücken bunte Pompons in unterschiedlichen Größen kleben, damit der Kranz schön üppig aussieht.

Gruselhaus aus schwarzem Tonpapier basteln

Wunderschön magisch ist diese Halloween-Stadt aus schwarzem Tonpapier und derzeit ein echter Trend. Um so etwas nachzubasteln macht man sich am besten eine Vorlage aus normalem Papier.

Zu Beginn muss man sich allerdings ein rundes Tablett mit einer Kante oder einen großen Teller aussuchen. Das Papier für die Vorlage einmal drumherum legen und abmessen. Dann geht es ans Zeichnen. Der Vorteil einer Vorlage ist, dass man immer nochmal was verändern oder anpassen und schauen kann, ob es einem so gefällt. Dann kann man die Vorlage ausschneiden und als Schablone benutzen.

Als nächstes werden dann die Details mit dünnen weißen und goldfarbenen Stiften eingezeichnet. Für die Fensterscheiben klebt man einfach Blattgelatine auf die Hinterseite.

Die Geister kann man nochmal aus weißem Tonpapier ausschneiden und überkleben. Damit die Konstruktion nicht verrutscht, das Papier von innen mit Klebeband am Tablett festkleben. Ist alles fertig, wird noch eine Batteriebetriebene Lichterkette in die Mitte gelegt und fertig ist die Halloween-Stadt.

Halloween-Haus aus Holz

Wer lieber mit Holz arbeiten möchte, kann solche Häuser aus Holz bauen und anschließend mit kleinen Kürbissen, Totenköpfen und Geistern dekorieren. Wenn die Häuser mit batteriebetriebenen Teelichtern beleuchtet werden, dann sehen sie auch im Dunkeln richtig spooky aus.

Halloween-Motive aus Papier basteln

Aus Tonpapier oder Moosgummi lassen sich diese Halloween-Motive nachbasteln, die man ans Fenster oder an die Wand kleben kann.

Geister, Hexenhüte und Hexenbesen aus Eierkarton

Was man nicht alles aus einem Eierkarton basteln kann: Gleich drei unterschiedliche Halloween-Motive. Für die Geister braucht man neben dem Karton noch weiße Farbe und einen schwarzen Filzstift.

Für die Hexenhüte benötigt man noch schwarze Farbe, Pappe für die Hutkrempe und Klebstoff. Damit der Hexenbesen braun wird, die entsprechende Farbe, Kleber und kurze Aststücke. Um alle drei Motive auch anhängen zu können, braucht man noch Bindfaden.

Blumige Kürbisse zu Halloween

Kürbisse lassen sich ganz wunderbar mit getrockneten, gepressten Blumen verzieren. Entweder presst man die Blumen in einem dicken Buch selbst oder man verwendet gepresste Blüten, die es bereits so zu kaufen gibt. Anbringen kann man sie mit Srühkleber, Serviettenkleber oder Bastelkleber.

Kürbis als Blumentopf verwenden

Ein Kürbis kann auch ein hübscher Blumentopf sein. Wenn er ausgehöhlt ist, wird er mit Moos gefüllt und es werden die Sukkulenten platziert. Lücken ebenfalls mit Moos füllen. Ein paar leuchtende Beeren dazwischen stecken, sie runden den herbstlichen Look ab.

Kürbisse im Porzellanstil

Für alle, die blau-weißes Porzellan lieben und gerne zeichnen, ist das die ultimative Kürbis-Bastel-Idee. Zuerst muss der Kürbis mit weißer Farbe besprüht werden. Ist die Grundierung getrocknet, wird der Kürbisstängel mit goldener Farbe bemalt. Und dann geht es ans Zeichnen. Für filigrane Motive eignen sich extra feine Lackmarker in Blau. Wer möchte, kann größere Motive auch mit dem Pinsel und Acrylfarbe auftragen. Etwas aufwändig, aber sehr dekorativ.

Weihnachtsbaum im Halloween-Look

Wer ein Faible für Weihnachtsbäume hat, der muss nicht bis zum Advent warten. Mit Halloween-Lichterketten und entsprechender Deko lässt sich ein hübscher Halloweenbaum zaubern. Zugegeben, das ist schon sehr amerikanisch, aber vielleicht auch bald ein Trend bei uns?

Das waren die Trends im letzten Jahr

