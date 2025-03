per Mail teilen

Mit viel Aufwand schrubben, wienern, scheuern? Das muss nicht sein. Wir zeigen Ihnen fünf einfache Tipps und Tricks, die zuhause das Putzen erleichtern. Funktioniert nicht nur beim Frühjahrsputz!

Putztipp 1: Mit dem Föhn die Heizung vom Staub befreien

Putztipp 2: Mit dem Fusselroller Lampe und Polster entstauben

Putztipp 3 : Verfärbte Fugen mit elektrischer Zahnbürste reinigen

Exkurs: Video: So machen Sie Putzmittel einfach selber

Putztipp 4: Duschkopf vom Kalk befreien

Putztipp 5: Jalousien reinigen ohne sie zu verbiegen



Heizkörper putzen ist kein Vergnügen. Meist kommt man an den Schmutz und den Staub gar nicht ran. Mit einem Föhn können Sie den Staub einfach wegpusten. Vorher am besten einen nassen Wischlappen darunter legen, dann fällt der Staub drauf und lässt sich so besser beseitigen.

Haare und Fusseln sitzen oft dort, wo sie besonders schwer wieder wegzukriegen sind: auf Lampenschirmen, Kissen oder Polstermöbeln. Eine echte Geheimwaffe, um den hartnäckigen Schmutz zu entfernen ist der Fusselroller. Mit nur wenigen Handgriffen haben Sie die Oberflächen von Staub und Fusseln befreit!

Wenn Sie eine elektrische Zahnbürste haben, sollten Sie ausgediente Aufsteckbürsten nicht wegschmeißen. Denn die können Sie perfekt zum Reinigen der Fliesenflugen im Bad benutzen. Einfach Backpulver oder Zahnpasta draufgeben und mit dem Bürstenkopf die Fugen schrubben. Nach ca. 30 Minuten Einwirkzeit waschen Sie die Reste mit einem Lappen oder mit der Duschbrause ab.

Übrigens: Backpulver hilft auch gut, um den Fettfilm auf Küchenschränken wegzukriegen.

Wie können wir besonders nachhaltig putzen? Verwenden Sie beim Frühjahrsputz vor allem natürliche oder umweltfreundliche Reinigungsmittel. Mit nur zwei Putzmitteln bekommen Sie im Grunde den kompletten Haushalt sauber. Ein Essigreiniger ist auch schnell selbst hergestellt.

Putzmittel selber machen : Allzweckreiniger & Mittel gegen schlechte Gerüche in Wäsche

So schnell kann man gar nicht gucken und schon ist der Duschkopf wieder verkalkt. Um den Kalk zu entfernen, müssen Sie das Teil gar nicht abmontieren. Füllen Sie einfach eine kleine Plastiktüte mit Tafelessig und befestigen Sie diese am Duschkopf. Die Düsen müssen komplett mit Flüssigkeit bedeckt sein. Dann über Nacht einwirken lassen. Funktioniert auch bei verkalkten Wasserhähnen!

Der Staub sammelt sich auf Jalousien sehr schnell. Leider lässt er sich nur mit einigem Aufwand entfernen. Es sei denn, Sie wenden einen kleinen Trick an: Wickeln Sie um die Backen einer Grillzange zwei Mikrofasertücher und befestigen Sie diese mit Gummis. Dann greifen Sie eine Lamelle und ziehen Sie die Zange langsam über sie hinweg. Auf diese Weise reinigen Sie die Vorder- und Rückseite der Jalousie gleichzeitig!