Staubwischen, Kalk entfernen – 5 Tipps, die den Frühjahrsputz erleichtern

Mal ehrlich, wer hat schon Lust auf eine groß angelegt Putzaktion? Wir zeigen Ihnen, mit welchen einfachen Tricks und Tipps der Frühjahrsputz viel leichter gelingt.

Tipp 1: Heizungen ganz einfach von Staub befreien

picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Monique Wuestenhagen

Heizkörper putzen ist kein Vergnügen. Meist kommt man an den Schmutz und den Staub gar nicht ran. Mit einem Föhn kann man Staub einfach wegpusten. Vorher am besten einen nassen Wischlappen drunterlegen, dann fällt der Staub drauf und lässt sich so besser beseitigen.

Tipp 2: Lampenschirme, Kissen und Co. entstauben

imago images imageBROKER | Rudolf

Ein Geheimtipp für den Frühjahrsputz ist der schnöde Fusselroller. Mit seiner Hilfe kann man Lampenschirme, Kissen, Polstermöbel oder das gepolsterte Kopfteil des Bettes von Staub, Fusseln und Haaren befreien.

Tipp 3 : Badfugen mit Verfärbung mit elektrischer Zahnbürste reinigen

picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Christin Klose

Wer eine elektrische Zahnbürste hat, sollte ausgediente Zahnputzköpfe nicht wegschmeißen. Denn die können Sie perfekt zum Reinigen der Badfugen benutzen. Einfach etwas Scheuermilch draufgeben und mit dem Bürstenkopf die Fugen entlangfahren. Weitere Tipps wie Ihr Bad blitzblank wird.

Tipp 4: Wasserhahn und Duschkopf entkalken

picture-alliance / Reportdienste dpa | Philipp von Ditfurth

Plastiktüte mit Tafelessig füllen, den Duschkopf reinstecken und die Tüte mit einem Gummi am Duschkopf befestigen und eine Weile einwirken lassen. Das funktioniert auch bei verkalkten Wasserhähnen.

Tipp 5: Staub wischen mit System

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Svyatoslav Lypynskyy

Bevor Sie Ihre Oberflächen vom Staub befreien, sollten Sie erst den Boden gründlich saugen. Machen Sie es umgekehrt, wird der Staub durch den Staubsauger aufgewirbelt und dort wo Sie bereits geputzt haben, legen sich erneut Staubkörnchen nieder.

Generell aber gilt: Arbeiten Sie sich beim Staubwischen von oben nach unten, von innen nach außen und von hinten nach vorne durch. Am besten verwendet man bei Oberflächen ein feuchtes, weiches Baumwolltuch, ausgenommen bei Elektrogeräten und Echtholz, um Schäden zu vermeiden. Wer nicht feucht wischen möchte, kann antistatische Putztücher verwenden. Die ziehen den Staub an und wirbeln ihn nicht auf. Den guten, alte Staubwedel kann man ruhig entsorgen.