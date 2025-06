per Mail teilen

Die kalte Gurkensuppe nach dem Rezept von SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer sorgt blitzschnell für Erfrischung an heißen Sommertagen. Die Überraschung kommt obendrauf – knackige Croûtons.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht

Zutaten für die Suppe:

2 Salatgurken (klein, geschält, grob gerieben)

1 Zehe Knoblauch (geschält, fein gehackt)

500g Joghurt (10% Fett)

200g Buttermilch

1EL Honig

4 EL Olivenöl

Worchestershiresauce

Salz

Pfeffer

1 Messerspitze Vanillemark

1 kleiner Bund Dill (ohne die Stängel, fein gehackt)

1TL Zitronensaft

½ Limette Abrieb

Zutaten für die Croûtons:

1-2 EL Butter

Croûtons zirka zwei cm groß aus Graubrot mit Kruste

Zubereitung der kalten Gurkensuppe mit Croûtons

Die Gurken schälen und raspeln.

Tipp Die Gurkenschale können Sie in kleine Würfel schneiden und mit in ein Frühstücks-Müsli geben!

Die Gurkenraspeln mit dem klein gehackten Knoblauch, dem Joghurt, der Buttermilch, dem Olivenöl und dem Honig mischen. Mit Worchestershire-Sauce, Vanillemark, Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp Honig macht die Gurkensuppe schön fruchtig und gibt eine angenehme Süße!

Von der Mischung die Hälfte in einem Mixer oder mit einem Mixstab fein pürieren und wieder zu der anderen Hälfte dazugeben.

Mit Zitronensaft, Limettenabrieb und geschnittenem Dill würzen. Kaltstellen!

In der Zwischenzeit die Croûtons in der Pfanne in der Butter gold-gelb anbraten, etwas salzen.

Die Gurkensuppe anrichten und mit den warmen Croûtons garnieren. Zum Schluss noch etwas Dill darüber geben.

Das Rezept für die kalte Gurkensuppe zum Herunterladen und Ausdrucken

Erfrischend und leicht im Sommer ist auch die Gazpacho, die kalte andalusische Suppe mit viel Gemüse. Was bei hohen Temperaturen immer gut geht, ist etwas mit Nudeln – der mediterrane Nudelsalat ist nach unserem Rezept schnell zubereitet und perfekt fürs Picknick oder zum Grillen geeignet.

