Glücksbringer: Das soll uns an Silvester und Neujahr Glück bescheren

Kein Silvester ohne Glücksbringer! Wir zeigen Ihnen, welche Rituale Glück und Wohlstand für das neue Jahr versprechen. Dazu gehören nicht nur die bekannten wie Glücksschwein oder Neujahrsbrezel.

Bei uns gibt es den Brauch, an Silvester oder am ersten Neujahrstag Glücksbringer zu verschenken. Schließlich kann man nie genug Gesundheit, Glück im Allgemeinen, Glück in der Liebe, Erfolg und Geld haben, oder?

Ein Töpfchen mit Glücksklee zu verschenken ist auf jeden Fall eine schöne Geste. Das vierblättrige Kleeblatt ist deshalb als Glückssymbol so beliebt, weil es so selten zu finden ist. Denn um es in der Natur zu entdecken, ist eben eine gute Portion Glück notwendig.

Auch sehr beliebt ist das Glücksschwein. Wenn gerade noch etwas gut gegangen ist, sagt wir ja auch "Schwein gehabt". Das Schwein steht generell für Wohlstand, Reichtum und Fruchtbarkeit.

Der Schornsteinfeger gilt deshalb als Glücksbringer, weil er durch die regelmäßige Reinigung des Kamins dafür sorgte, dass sich der angesammelte Ruß nicht entzündete. So wurden die Menschen früher vor Kamin- und Hausbränden geschützt.

Hufeisen, Marienkäfer, Fliegenpilz sollen ebenfalls Glück bringen. All diese Glücksbringer gibt es aus Marzipan, Schokolade, als Gebäck oder als Deko-Figuren. Und dann gibt es noch den Glückscent, der für Geldsegen und Wohlstand steht.

Schon im Mittelalter hat man böse Geister mit Lärm vertrieben. Dabei kamen Töpfe, Rasseln und Trommeln zum Einsatz. Heute machen Böller und Feuerwerkskörper den Lärm. Doch an böse Geister, die es zu vertreiben gilt, denkt heute keiner mehr. Mit dem Feuerwerk wird heute das neue Jahr begrüßt und man erfreut sich an dem bunten Spektakel am Nachthimmel.

Etwas in Vergessenheit geraten ist die Fischschuppe im Geldbeutel. Sie soll im neuen Jahr für ein volles Portemonnaie sorgen. Deshalb wird zum Jahreswechsel in manchen Familien immer noch der Silvesterkarpfen serviert. Die Schuppen werden gesäubert, getrocknet und zwischen den Münzen aufbewahrt.

Neben den traditionellen Glücksbringern, die zum Jahreswechsel verschenkt werden, gibt es auch zahlreiche kulinarische Bräuche, die Glück bringen sollen. Die Neujahrsbrezel aus süßem Milch- oder Hefeteig gehört zum Beispiel dazu. Sie ist in Baden-Württemberg sehr beliebt und erobert inzwischen auch andere Bundesländer. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Verspeist wird die Brezel an Neujahr zum Frühstück. Sie ist auch als Gastgeschenk zum 1. Januar sehr beliebt. Die Größe der Brezel drückt dabei die Wertschätzung für den Beschenkten aus.

Auch Linsen sollen Wohlstand bringen. Jede Linse steht symbolisch für eine Münze. Ein Linsengericht an Silvester kann dem Esser deshalb mehr Geld einbringen. Wie wäre es also mit einem Linseneintopf?

Es heißt, wer am ersten Tag des neuen Jahres Sauerkraut isst, dem geht das Geld nicht aus. Also die Gelegenheit das Kraut mal wieder zu servieren. Wir empfehlen Kraut-Schupfnudeln mit Schnitzel, Sauerkrautsuppe und überbackene Sauerkraut-Krustini.