Geschmorte Champignons mit Kürbis-Curry-Füllung

Koch/Köchin: Christian Ganser, Pfeffersack und Söhne, Koblenz

Zutaten:

200 g Butternut-Kürbis

10 große braune Champignons

1 Zwiebel

1/8 l trockener Weißwein (Riesling)

Zucker

Salz

1 Rolle Ziegenkäse

Madras Curry

frischer Thymian

Kürbis schälen und in sehr feine Würfel hacken. Zwiebel ebenfalls fein hacken und zusammen mit 2/3 des Kürbis in einem Topf in etwas Öl anbraten.

Das fein gemahlene Madras Curry hinzugeben und kurz mitbraten. Dann mit Weißwein ablöschen und bei geschlossenem Deckel weich kochen. Mit Zucker und Salz abschmecken, dann das restliche Drittel des Kürbis hinzugeben und von der Platte nehmen. Ein paar Würfelchen Kürbis kann man noch zum Garnieren übrig behalten.

Champignons mit einem Löffel aushöhlen und mit der Kürbiscurrycreme füllen. Jeden Pilz mit einer Scheibe Käse bedecken und noch ein paar Kürbiswürfelchen oben drauf verteilen.

Im Ofen bei etwa 200°C für 15 Minuten überbacken. Vor dem Servieren mit frischem Thymian und knusprigem Salz bestreuen.

Tipp: Haben Sie schon mal probiert, Shiitakepilze mit würzigem Kalbfleisch zu füllen und als Macarons zu braten?

