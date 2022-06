Echte Geheimtipps für Garten und Balkon

Diese vier unterschätzten Sommerblumen schmücken Ihren Garten mit prachtvollen Blüten und sind gleichzeitig ein wahres Buffet für Bienen, Schmetterlinge und andere Insekten.

Blumen und Pflanzen folgen genauso wie die Mode gewissen Trends. Bei den Sommerblumen sind gerade die insektenfreundlichen Arten sehr gefragt. Die vier Blumen, die wir Ihnen vorstellen, blühen bis in den Herbst hinein und sind ein farbenfroher Hingucker!

Insektenfreundliche Zinnien

Die Zinnien (lat. Zinnia elegans) sind farbenreiche Blüher in Rot, Rosa, Gelb, Violett und Weiss. Sie werden je nach Sorte 25 bis 80 Zentimeter hoch. Die gefüllten Sorten haben prächtige Blüten, die an Dahlienblüten erinnern. Aber es gibt bei den Zinnien auch ungefüllte Sorten, bei denen Bienen, Wildbienen und Schmetterlinge voll auf ihre Kosten kommen.

Zinnien gehören schon seit jeher in jeden Bauerngarten. Leider genießen sie in den letzten Jahren aber nicht mehr viel Aufmerksamkeit, was wirklich schade ist, denn sie blühen von Juni bis Oktober unermüdlich und sind sehr robust.

Ein Meer aus Blüten dank Löwenmäulchen

Ein absolutes Highlight ist das Löwenmäulchen (lat. Antirrhinum), in manchen Gegenden auch Froschgoscherl genannt. Ihre Blütenform ist außergewöhnlich: Die Blüten in Weiss, Gelb, Orange und Rottönen bestehen aus mehreren Einzelblüten, die an einem Stängel sitzen und an eine Ähre erinnern. Die Einzelblüten haben eine "Unterlippe" mit einem ganz typischen gelben Fleck. Die Blüte von Juni bis Oktober fällt absolut prächtig aus und anders als andere Sommerblumen halten sie sogar einen leichten Frost aus.

Ganz wichtig: Die bis zu 40 Zentimeter hohen Löwenmäulchen sollten ganz "luftig" gepflanzt werden, also mit 30 bis 40 Zentimetern Abstand, damit der Mehltau möglichst nicht zum Problem werden kann. Löwenmäulchen sind bereits seit dem 16. Jahrhundert bei uns verbreitet, vor allem in den Klostergärten waren sie oft zu finden.

Wandelröschen für Balkon und Garten

Die Wandelröschen (lat. Lantana) sind als Hochstämmchen sehr beliebte Kübelpflanzen. Als Bepflanzung im Balkonkasten oder Beet findet man sie eher selten, da sie recht frostempfindlich sind. Wenn man sie aber als einjährige Pflanzen betrachtet, kann man sich einen ganzen Sommer lang am bunten Farbenspiel der orangefarbenen, gelben, weißen oder rosa Blüten erfreuen. Teilweise sind sogar Blüten in mehreren Farben auf einer Pflanze zu finden. Die Wandelröschen sind sehr robust, hitzeverträglich und auch die Insekten finden reichlich Nahrung. Auch für den Balkon oder die Blumenkübel auf der Terrasse, gibt es einige weitere bienenfreundliche Pflanzen.

Neben den langtriebigen Sorten kommen inzwischen verstärkt klein bleibende Varianten in den Handel, die kaum in Form gehalten werden müssen. Sie werden tatsächlich nur für eine Saison im Balkonkasten kultiviert.

Pralle Sonne für die Gazanien

Die Gazanien (lat. Gazania), auch Mittagsgold oder Sonnentaler genannt, bilden Blüten in hübschen Farben, von Rot und Dunkelrot bis Zartrosa und Cremeweiß, die bis zu zehn Zentimeter groß sind und von Mai bis September/Oktober erstrahlen. Je nach Sorte werden die Pflanzen 15 bis 50 Zentimeter hoch. Die Blüten öffnen sich nur bei Sonnenschein, daher der Name Mittagsgold. Gazanien benötigen eher wenig Wasser – dann blühen sie am besten. Und ganz klar: Die "Sonnentaler" müssen unbedingt in der vollen Sonne stehen!

