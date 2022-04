Pflegeleichtes und winterhartes Blütenwunder: die Mittagsblume

Mittagsblumen sind wetterfest, pflegeleicht und stehen trotzdem wochenlang in bunter Farbenpracht. Sie müssen nur an der richtigen Stelle stehen, sagt der SWR4 Gartenexperte.

Mittagsblumen halten Trockenheit aus

Mittagsblumen sind keine Pflanzen nur für eine Saison. Sie wachsen flach ausgebreitet und werden je nach Sorte nur fünf bis 15 Zentimeter hoch. Sie sind also eher Zwerge unter den Pflanzen. Wenn auch ein Zwerg, so sind ihre strahlenförmigen Blütenblätter in fröhlichen Farben wirklich beeindruckend. Ihren Namen tragen sie übrigens, weil sie ihre ganze Blütenpracht in der Mittagszeit entfalten.

Ursprünglich stammen sie aus Südafrika, dort wachsen sie vom Flachland bis in die Berge hinauf, sind also an ein schwieriges Klima angepasst. Mittagsblumen aus der Staudengärtnerei oder dem Gartencenter halten also normale Winter bei uns gut aus. Bei extremer Dauerfrostlage im Winter hilft Deckreisig. Und auch im Sommer sind die kleinen Blüher unproblematisch. Ihre dickfleischigen Blätter können Wasser speichern. Deshalb halten sie auch Trockenheit sehr gut aus.

Pralle Sonne, nicht zu viele Nähstoffe - da fühlen sich Mittagsblumen wohl

Um üppig zu blühen, müssen die Mittagsblumen in der vollen Sonne stehen. Dann bilden sie unermüdlich Blüten von Ende Mai bis Ende Juli, manche sogar bis in den September hinein. Die Erde darf nicht zu nährstoffreich sein. Ideal ist es, wenn Sie beim Pflanzen großzügig Lavasplitt, Kalksplitt, Sand oder Blähton einarbeiten.

Rosafarbene Mittagsblume. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/M. Woike | M. Woike

Nicht düngen, keine Staunässe - das sollten sie beachten

An der richtigen Stelle und mit der richtigen Pflege haben sie jahrelang Freude an Ihren Mittagsblumen. Das ist dabei wichtig:

Kein Dünger: Mittagsblumen brauchen nicht viele Nährstoffe.

Mittagsblumen brauchen nicht viele Nährstoffe. Nicht zu viel Feuchtigkeit : Wichtig ist, dass der Boden oder die Erde im Topf gut durchlässig ist. Nach starkem Regen muss das Wasser gut ablaufen können. Oft ist es die winterliche Nässe , die den Mittagsblumen den Garaus macht und gar nicht direkt die Kälte .

: Wichtig ist, dass der oder die im gut ist. muss das gut können. Oft ist es die , die den Mittagsblumen den Garaus macht und gar nicht direkt die Kälte Ideale Plätze für Mittagsblumen sind Steingärten oder Trockenmauern. Sehr schön wirken sie auch in einem dekorativen Natursteingefäß.

Diese Sorten sind empfehlenswert "Lavander" bildet violett-rosa Blüten von Mitte Mai bis Ende Juni. Sehr schön anzuschauen ist auch "Amelie" mit ihren schwefelgelben Strahlenblüten. "Amelie" blüht sehr lange von Mitte Mai bis in den September hinein. Mein persönlicher Favorit bei den Mittagsblumen ist "Lucia", übersetzt "die Leuchtende". Sie ist ein echter Blickfang mit auffälligen rot-orangen Blüten und einer sehr langen Blütezeit von Mai bis September.

Mittagsblumen sind keine Urlaubsmitbringsel

Nehmen Sie keine Stecklinge oder kleine Pflänzchen der Mittagsblume aus dem Urlaub mit – zum Beispiel vom Mittelmeer. Diese Pflanzen überstehen nämlich bei uns meist schon den ersten Winter im Freien nicht. Sie sind einfach nicht für unser Klima geeignet. Besser sind Pflanzen aus heimischer Produktion.