Hortensien richtig schneiden und vor Frost schützen

Wie kann man Hortensien trocknen?

Eigentlich sollten wir die Blütenbälle der Bauernhortensien ja nicht abschneiden – zumindest nicht alle. Wer sich aber für winterliche Gestecke und als Deko frühzeitig Pflanzen sichern will, kann jetzt einige dieser Blütenbälle an einem etwa 15 Zentimeter langen Stiel abschneiden und an einer Leine in einem kühlen, trockenen und dunklen Raum kopfüber aufhängen.

Getrocknete Hortensien schön arrangiert sind ein absoluter Blickfang in der Wohnung. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Fanny Rosenau

Am besten befestigen Sie die Stängel mit einer Wäscheklammer. Wenn die Blüten nach etwa vier bis sechs Wochen ganz trocken sind, nehmen Sie sie ab und bewahren sie in einer großen Pappschachtel auf. Die großen, getrockneten Blütenbälle der Hortensien wirken als Deko sehr stimmungsvoll.

