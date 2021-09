Farbenfrohe Kissenastern pflanzen - bunter Herbst mit schönen Blumen

per Mail teilen

Kissenastern gehören zu den Herbstastern und können den Herbst nochmal schön bunt machen. Jetzt ist die richtige Zeit, um im Garten oder auf dem Balkon farbenfrohe Blickpunkte zu setzen. Unser SWR4 Gartenexperte hat auch gleich einen Pflanzvorschlag.

Winterhart und pflegeleicht - das sind Kissenastern

Kissenastern blühen überreich in weiß, rosa, rot und leuchtendem blau . Sie sind relativ niedrig, erreichen eine Höhe von etwa 30 – 40 Zentimetern und wachsen ganz kompakt. Und dazu sind sie auch noch sehr pflegeleicht.

Weil die Kissenastern Stauden sind, können wir jahrelang Freude an ihnen haben, denn sie sind absolut winterhart im Gartenbeet. Ganz anders als die derzeit überall angebotenen Herbst-Chrysanthemen: Diese sind meist nur ein "Blumenstrauß" im Topf und beim ersten Frost schnell hinüber.

Mit Kissenastern können Sie schnell und unkompliziert Lücken im Staudenbeet füllen. Oder Sie bepflanzen einen herbstlich anmutenden Balkonkasten, der noch viele Wochen lang die Terrasse oder den Balkon schmückt.

Wer will, kann die Astern später im Herbst noch ins Beet setzen. Sie sind die ideale Pflanzen für Sparfüchse!

Bunte Kissenastern SWR Bastian Caspar

Das müssen Sie beachten, wenn Sie die Kissenastern als Lückenfüller anpflanzen

Es ist ideal, diese kompakten Blühwunder als Dreier- oder Fünfer-Gruppe zu pflanzen. Der Pflanzenabstand im Staudenbeet sollte nicht zu klein ausfallen: 40 - 50 Zentimeter Platz sollten es schon sein.

Welche Pflanzen passen zur Kissenaster?

Blaue Kissenastern der Sorte "Indigo" passen ideal zu weißen Blüten des Phlox. Rote Kissenastern der Sorte "Granat" sehen im Staudenbeet gut neben dem gelbem Sonnenhut aus. So garantiert diese Nachpflanz-Aktion einen Augenschmaus für viele Jahre.

Kissenastern blühen in vielen Farben. SWR Bastian Caspar

Unser Vorschlag für einen bunten Balkonkasten

SWR4 Gartenexperte Volker Kugel macht Ihnen einen Vorschlag für die Bepflanzung eines 80 Zentimeter langen und 20 Zentimeter breiten Balkonkasten:

Je zwei weiße und blaue Kissenastern

ein Purpurglöckchen (Heuchera) mit rotem Laub

ein hängendes Gras / Segge (Carex) mit weißbunten Blättern

ein aufrecht wachsendes Blutgras mit roten Halmen.

Das ergibt einen bunten Balkonkasten, der bis weit in den November hinein toll aussieht! Und das Gute ist: All diese Pflanzen sind Stauden, die Sie danach in den Garten pflanzen können!

Unser Vorschlag zum Herbst: Kissenastern im Balkonkasten SWR Bastian Caspar

Wann müssen Kissenastern zurückgeschnitten werden?

Kissenastern sollen so spät wie möglich zurückgeschnitten werden - also im Frühjahr des nächsten Jahres (zirka Ende März). Das hat mehrere Gründe: Wenn die letzten Blüten ab Anfang November verblüht sind, freuen sich die Vögel über die leckeren Samen der Kissenastern. Die Triebe und das dichte, abgestorbene Laub sind auch ein sehr guter Frostschutz für die Pflanze. Das heißt: Im Herbst erst mal die Hände weg von der Gartenschere lassen!