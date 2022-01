Gummibaum richtig schneiden und vermehren

per Mail teilen

Wer Zimmerpflanzen wie den Gummibaum gut pflegt, hat oft viele Jahre Freude an ihnen. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel erklärt, wie Sie die exotische Pflanze richtig schneiden und auch gleich vermehren können.

Warum einen Gummibaum zurückschneiden

Der Ficus Benjamini wächst gut verzweigt und buschig. Nach ein paar Jahren wird er meist zu hoch und zu breit, während die Blätter innen spärlicher werden. Da wirkt ein Rückschnitt wie eine Verjüngungskur.

So schneiden Sie den kleinblättrigen Gummibaum (Ficus Benjamini)





Um ein Drittel kürzen - Den Ficus benjamini können Sie um gut ein Drittel zurückschneiden und zwar rundherum. Die Triebe, die innen dürr sind und keine Blätter mehr haben, werden ebenfalls entfernt.

Düngen - Am Anfang sieht Ihr Ficus für sechs bis acht Wochen gewöhnungsbedürftig aus, wie ein struppiger Besen. Zur Unterstützung wird nach dem Rückschnitt mit einem Flüssigdünger für Zimmerpflanzen gedüngt und zwar alle zwei Wochen über das Gießwasser. Schon bald treibt die Pflanze frische Blätter und nach etwa drei Monaten steht sie wieder üppig grün da.

Dann sollten Sie den Benjamin schneiden - Der beste Zeitpunkt für einen Schnitt ist ab Anfang Februar bis Ende März. Dann fließt der Saft noch nicht so stark und die Pflanze verkraftet den Schnitt besser.

So schneiden Sie den großblättrigen Gummibaum (Ficus Elastica)

Der Ficus Elastica mit seinen dicken Blättern





Über großem Blatt schneiden - Sie können auch hier bis zu einem Drittel wegschneiden. Der Schnitt sollte immer ungefähr einen Zentimeter über einem der großen Blätter passieren. Nur so kann die Pflanze nach etwa acht Wochen wieder kräftig austreiben. Den Haupttrieb können Sie einfach auf der gewünschten Höhe kappen.

Dann sollten Sie den Gummibaum schneiden - Auch beim großblättrigen Gummibaum ist die ideale Schnittzeit von Anfang Februar bis Ende März.

Der richtige Standort - Wichtig ist noch, den Gummibaum nach dem Schneiden möglichst hell aufzustellen, um neues Wachstum anzuregen!

Den Gummibaum richtig vermehren

Manche Hobbygärtner versuchen es einfach damit, dass sie ein abgeschnittenes Teilstück in ein Gefäß mit Wasser stellen. Das kann unter günstigen Umständen klappen. Erfolgversprechender (und spannender) ist das sogenannte Abmoosen.

So funktioniert das Abmoosen

Suchen Sie beim Rückschnitt des Gummibaumes eine etwa 30 bis 40 Zentimeter lange verholzte Triebspitze, die schön gerade wächst.

Schneiden Sie diese nicht ab, sondern ritzen Sie mit einem scharfen Messer rundum die Rinde ein. Dann machen Sie an der Wundstelle einen "Verband" aus Moos oder Weißtorf, der mit einer Plastiktüte oben und unten am Ast luftdicht abgeschlossen wird. Nach ungefähr acht Wochen bilden sich an der eingewickelten Wundstelle neue Wurzeln und wachsen ins Moos hinein.

Sie können nun den "Verband" entfernen und den Ast unterhalb der neuen Wurzeln abschneiden.

Dann wird das bewurzelte Stück in gute Blumenerde eingetopft und fertig ist der neue Gummibaum!