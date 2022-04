Perilla – vielseitiges Gewürz und Zierde im Kräuterbeet

Ein besonderer Pflanztipp fürs Kräuterbeet: das asiatische Würzkraut Perilla (Roter Shiso). SWR4 Gartenexperte Volker Kugel verrät, was die Pflanze so vielseitig macht.

Die Perilla (Perilla frutescens), auch Roter Shiso oder Sesamblatt genannt, ist in Europa noch nicht lange bekannt. In Südostasien ist sie dagegen als Würzkraut aus der Küche nicht wegzudenken. Außerdem werden ihr heilende Wirkungen nachgesagt.

Das schmackhafte Küchenkraut Perilla prägt die Küche Südostasiens. picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Franziska Gabbert

So sieht die Perilla (Roter Shiso) aus

Perilla ist ein einjähriges, buschig wachsendes Kraut .

. Sie wird 40 bis 50 Zentimeter hoch und ist nicht winterhart .

. Sehr hübsch: Sie hat sechs bis acht Zentimeter große rot-violette Blätter , die spitz zulaufen und wie die Stängel flaumig behaart sind. Sie erinnern etwas an Brennnesseln, sind aber nicht mit ihnen verwandt. Es gibt auch Sorten mit satt grünen Blättern.

, die spitz zulaufen und wie die Stängel flaumig behaart sind. Sie erinnern etwas an Brennnesseln, sind aber nicht mit ihnen verwandt. Es gibt auch Sorten mit satt grünen Blättern. Ab Ende Juli gibt es noch eine Überraschung: Die Perilla blüht dann in zartem Rosa oder Weiß. Ihre Lippenblüten sind in Etagen übereinander in Dreiergrüppchen angeordnet.

Im Sommer wetteifern die Blüten der Perilla mit den bunten Blättern. picture-alliance / Reportdienste Hinrich Bäsemann

Der beste Standort

Perilla oder Roter Shiso ist recht anspruchslos: Ein Platz in der Sonne ist optimal aber auch im Halbschatten gedeiht die Pflanze gut. Der Boden sollte humus- und nährstoffreich und gleichmäßig feucht sein - sowohl im Kräutergarten als auch im Kräuterhochbeet oder im Kräutertopf. Finden Sie hier weitere Ideen für die Kräuterküche.

Tipp: Aufgrund seiner prächtigen späten Blüte - von Juli bis Anfang September - können Sie den Shiso auch gut ins Blumenbeet integrieren. Hier blüht die Pflanze toll und schafft durch ihr rot-violettes Laub schöne Kontraste.

Die violetten Blätter geben dem Roten Shiso seinen Namen. picture-alliance / Reportdienste blickwinkel/R. Koenig

So klappt die eigene Perilla-Anzucht

Jungpflanzen der Perilla sind in den Gärtnereien selten zu finden – das Saatgut aber schon. Deshalb lohnt es sich, die Pflanzen selbst zu ziehen.

aber schon. Deshalb lohnt es sich, die Pflanzen selbst zu ziehen. Säen Sie die Samen Ende April bis Anfang Mai am besten direkt in kleine Töpfe aus.

am besten direkt in kleine Töpfe aus. Bitte beachten Sie: Perilla ist ein Lichtkeimer ! Den Samen also nur ganz leicht mit feinem Sand höchstens einen Millimeter hoch bedecken.

! Den Samen also nur ganz leicht mit feinem Sand hoch bedecken. Nach etwa vier Wochen können die Pflänzchen Ende Mai ins Pflanzenbeet oder Kräuterhochbeet nach draußen. Dann haben bis Sie zum ersten Frost Freude an den Pflanzen.

Der besondere Tipp: Pflanzenwachstum steuern Etwa zehn Tage nach der Aussaat wachsen die kleinen Keimlinge - dabei neigen die Jungpflanzen aber dazu, zu schnell in die Höhe zu schießen. Damit sich diese Pflänzchen gut verzweigen und buschig wachsen, sollten Sie sie ab einer Höhe von etwa zehn bis zwölf Zentimetern um etwa ein Drittel zurückschneiden.

Vielfältige Anwendungen in der Asia-Küche

Ab Ende Juni können die Shiso-Blätter geerntet werden. Sie haben einen kräftigen, anisartigen und minzigen Geschmack und eignen sich ideal zur Verfeinerung von asiatischen Gerichten. In Japan wird Shiso zur Herstellung von Sojasauce und Sushi verwendet. Hier finden Sie leckere Ideen aus der Asia-Küche.

Das Kraut wird in Asien traditionell auch als Heilpflanze verwendet. Weitere Hausmittel aus Heilpflanzen gibt es hier. Das auch in Europa bekannte hellgelbe Perillaöl ist reich an Omega-3-Fettsäuren und hat angeblich eine pilzhemmende Wirkung. Das Öl wird aus den gerösteten Perilla-Samen gewonnen und wird in der asiatischen Küche, wie das Kraut, gerne verwendet. Von den Samen stammt wahrscheinlich eine weiterer Name der Pflanze: "Sesamblatt". Das Öl ist auch hier im Handel erhältlich und erinnert im Geschmack an Leinsamenöl.