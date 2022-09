Die Artischocke: So überwintert die Pflanze im Garten

per Mail teilen

Die Artischocke mag die trockenen Sommer bei uns. Nur mit Kälte hat die Pflanze ein Problem. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel erklärt, wie Artischocken überwintern.

Artischocken lieben trockene Sommer und milde Winter

Die heißen und trockenen Sommer lassen Artischocken gut wachsen. Und auch die Überwinterung im Freien wird durch die milderen Winter möglich, die wir immer häufiger erleben. Aber natürlich müssen die Artischocken-Pflanzen – wie andere Pflanzen auch – richtig winterfest gemacht werden, damit sie nicht eingehen.

So überwintern Artischocken in Ihrem Garten

Und so geht’s: Im Herbst, etwa gegen Ende Oktober, wird zehn bis fünfzehn Zentimeter dick Falllaub zwischen die etwas fleischigen Blattansätze der Artischocke gepackt. Wenn der ersten Frost vor der Tür steht, kommt noch doppellagig Gemüsevlies darüber, welches außen komplett mit Erde oder Steinen beschwert wird. Das Ganze muss absolut windsicher sein. Erst Ende März wird das Vlies dann abgenommen.



So klappt das beispielsweise seit fünf Jahren im Blühenden Barock ganz prima.

Mit einen sogenannten Gemüsevlies werden die Artisckocken abgedeckt und warm gehalten. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wer jetzt aber noch keine Artischocken im Garten hat: Probiert es doch mal! Die Artischocke bringt in jedem Fall Abwechslung ins Beet und ist eine tolle Gemüsepflanze, wenn man den Dreh erstmal raus hat – sowohl pflanzlich als auch kulinarisch.

Wann und wie pflanzt man Artischocken am besten?

Artischocken lieben...



einen nährstoffreichen, tiefgründigen Boden

volle Sonne

regelmäßige Kompostgaben

einmalige Düngung mit 80 Gramm organischem Volldünger

Wichtiger Tipp: Genug Abstand zwischen den Artischocken Pro Quadratmeter sollten Sie nur eine Pflanze setzen. Das sieht am Anfang zwar noch leer aus, aber sobald das üppige Wachstum startet, braucht die Pflanze richtig Platz!

Jungpflanzen für die kommende Saison gibt es ab Anfang Mai im Gartencenter zu kaufen. Leider findet sich hier selten eine Sortenangabe.

Wer spezielle Sorten anbauen will, wie zum Beispiel die Traditionssorten "Große von Laon" oder "Green Globe", der sollte es Ende Januar mit Eigenaussaat probieren: Also die etwa sieben Millimeter großen Samen in Töpfe aussäen und auf der Fensterbank aufstellen. Ab Anfang Mai wird dann ausgepflanzt.

Artischocken im Kurzporträt Ausgewachsene Artischockenpflanzen sind imposante Gewächse: Bis zu einen Meter lange, tief eingeschlitzte Blätter, die silbrig schimmern, bilden einen imposanten Busch von eineinhalb Metern Durchmesser. Den Höhepunkt bilden dann natürlich die bis zu zehn Zentimeter großen Blütenknospen, die eine leckere Delikatesse sind und ab Ende Juli verzehrt werden können. Danach erscheint die violette Blüte mit ungefähr 15 Zentimeter großen Blütentellern. Diese Blüte ist auch im Staudenbeet ein echter Hingucker. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Artischocke als Zierpflanze

Wegen ihres dekorativen Aussehens haben Artischockenpflanzen auch schon Einzug in die Stauden- und Zierbeete gehalten. Ihr üppiger Wuchs – sie können bis zu anderthalb Meter hoch werden – und die großen, silbrig glänzenden Blätter sind echte Höhepunkte im Zierbeet.

Wenn ab Mitte/Ende August die violetten, bis zu 15 Zentimeter großen Blüten erscheinen, dann ist das ein echtes Spektakel. Und auch die Insekten haben etwas davon: Sie "fliegen" regelrecht auf die süßlich duftenden Blütenköpfe!