Auch im Sommer sollten wir unseren Garten nicht sich selbst überlassen. Schädlinge, Pilzkrankheiten und unzureichende Nährstoffversorgung können den Pflanzen zu schaffen machen.

Im August bahnen sich viele Probleme bei Gemüsepflanzen wie Tomate oder Zucchini, aber auch bei Zierpflanzen wie Rosen oder dem Rhododendron an. Wie weiße Flecken, gelbe Blätter und Schädlinge am besten bekämpft werden, erklärt SWR4 Gartenexperte Volker Kugel in diesem Audio-Podcast.