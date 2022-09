Beeren für Holundersaft und Marmelade, Blüten für Holunderblütensirup und Gelée: SWR4 Gartenexperte Volker Kugel erklärt, wie man einen Holunderbaum setzt und wann man ernten kann.

Der Holunder kommt je nach Wuchs als Holunderstrauch oder Holunderbaum daher. Im Frühjahr locken die Holunderblüten zur ersten Ernte, im Herbst die Holunderbeeren zur zweiten. Und eben im Frühjahr und dann wieder im Herbst ist auch die richtige Zeit, um das vielseitige Gehölz im Garten zu pflanzen.

Holunderblüten verströmen einen betörenden Duft, schmecken fein als Sirup oder ausgebacken in Teig und locken viele Insekten an. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Christin Klose

Diese zwei Arten von Holunder gibt es

Am bekanntesten ist Schwarzer Holunder (Sambucus nigra). Er bildet im Mai weiße Blütenrispen, aus denen sich Sirup machen und Tee zubereiten lässt. Die Fruchtdolden mit ihren tiefschwarzen Beeren reifen im Herbst aus.

(Sambucus nigra). Er bildet im Mai weiße Blütenrispen, aus denen sich Sirup machen und Tee zubereiten lässt. Die Fruchtdolden mit ihren tiefschwarzen Beeren reifen im Herbst aus. Roter Holunder (Sambucus racemosa), auch Traubenholunder genannt, hat etwas größere, leuchtend korallenrote Einzelbeeren. Sie wachsen in Dolden, die kompakter sind als beim Schwarzen Holunder.

Roter Holunder, auch Traubenholunder genannt, hat leuchtend rote Beeren. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/United Archives | 91070

Diese Sorten eignen sich für den kleinen Garten

Gerade vom Schwarzen Holunder gibt es überzeugende Sorten, die auch für kleinere Gärten geeignet sind:

"Pulverulenta" wird nur eineinhalb Meter hoch und ebenso breit. Die Holunder-Sorte hat weiß gesprenkelte Blätter. Die schwarzen Beeren reifen im August.

wird nur eineinhalb Meter hoch und ebenso breit. Die Holunder-Sorte hat weiß gesprenkelte Blätter. Die schwarzen Beeren reifen im August. "Instant Karma" bleibt ebenfalls klein und hat gemusterte ("panaschierte") Blätter: Die cremeweißen Ränder dieser tiefgrünen Blätter leuchten schon von Weitem. Gerade im Halbschatten wirkt diese Sorte sehr gut vor grünem Hintergrund.

bleibt ebenfalls klein und hat gemusterte ("panaschierte") Blätter: Die cremeweißen Ränder dieser tiefgrünen Blätter leuchten schon von Weitem. Gerade im Halbschatten wirkt diese Sorte sehr gut vor grünem Hintergrund. "Black Beauty" hat dunkelrotes Laub und auffällig rosafarbene Blütendolden. Mit einer Wuchshöhe von zweieinhalb Metern ist sie ebenfalls für kleine Gärten geeignet. Im Herbst nach der Ernte der schwarzen Früchte färben sich die Blätter leuchtend gelb-rot.

Der rotblättriger Schwarze Holunder der Sorte "Black Beauty" passt gut in kleinere Gärten, da er eher kleinwüchsiger ist. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Peter Himmelhuber

Holunder dekorativ gemixt mit Stauden Aus England kommt ein Gestaltungstrend "Mixed Borders". Dabei setzen wir rotblättrige Pflanzen wie den Holunder "Black Beauty" in gemischte Stauden- und Gehölzbeete. Der Holunder wird im Frühjahr auf 20 Zentimeter Höhe heruntergeschnitten. So bleibt er immer nur etwa einen Meter hoch und bildet mit den roten Blättern einen Kontrast zu gelb oder weiß blühenden Stauden.

Diesen Standort braucht der Holunder

Holundersträucher sind anspruchslos: Sie wachsen in der Sonne wie im Halbschatten und stellen keine besonderen Ansprüche an den Boden. Ideal ist humoser, durchlässiger Boden. Vermischen Sie beim Einpflanzen den Erdaushub mit Kompost oder Humus. Der Holunder wächst zügig: Schwarzer Holunder etwa kann in einem Jahr etwa 50 bis 60 Zentimeter zulegen bis zu seiner endgültigen Höhe.

Von Holunderblüten zu Holunderbeeren

Die hübschen Blüten des Holunders erscheinen zwischen Mai und Juli. Geerntet werden die Dolden am besten an einem sonnigen, trockenen Tag. Dann haben sie das meiste Aroma. Die Beeren des Holunders sind Ende August bis Anfang September erntereif. Geerntet werden nur Dolden, an denen die Früchte komplett schwarz beziehungsweise leuchtend rot gefärbt, also ganz reif sind. Unreife und verdorbene Beeren sollten Sie unbedingt entfernen!

Holunderbeeren: roh giftig, gekocht gesund Die Früchte dürfen nur erhitzt verzehrt werden. Denn nur so wird der giftige Inhaltsstoff Sambunigrin abgebaut. Da man die Beeren ohnehin am besten heiß entsaftet, ist das kein Problem. Eingekocht als Holundersaft, Holundermus oder Marmelade, auch zusammen mit Äpfeln, schmecken die Früchte lecker. Sie sind vitaminreich und wirken entzündungshemmend. Und wer keine Holunderbeeren ernten mag: Die Vögel freut das Futterangebot! Holunder dpa Bildfunk Picture Alliance

So zähmt man den Wuchs der Sträucher

Die Wildform des schwarzen und des roten Holunderstrauchs wird mit vier bis fünf Metern relativ hoch. Deshalb sollten Sie diese Sträucher regelmäßig schneiden, um sie im Zaum zu halten und um die Fruchtbildung anzuregen. Beim Schnitt am Ende des Winters werden pro Jahr ein bis zwei ältere Triebe auf zehn Zentimeter zurückgeschnitten. Die langen Ruten des Vorjahres nehmen Sie um die Hälfte zurück.