Herbstblume für den Garten: Die blühfreudige Herbstanemone

Sie legen mit der Blüte im Spätsommer erst so richtig los: Herbstanemonen. SWR4 Gartenexperte Volker Kugel rät zu kompakten Sorten und hat Tipps zum Standort und zum Vermehren.

Die Herbstanemone hat prächtige, bis zu sechs Zentimeter große Blüten in Weiß, Rosa, Rot und vielen Zwischentönen. Die Pflanzen werden je nach Sorte 60 Zentimeter bis eineinhalb Meter hoch. Wir brauchen also Platz im Beet!

Optimaler Standort im Halbschatten mit vielen Nährstoffen

In einem zu verschatteten Beet wachsen die Pflanzen einseitig und blühen nicht so schön. Der am besten geeignete Standort für Herbstanemonen ist der Halbschatten. Idealerweise bekommen sie einen Platz im Garten, an dem die Sonne immer wieder leicht durch das Blattwerk von Sträuchern und Bäumen kommt. Als Blütenstauden haben die Herbstanemonen großen Appetit: Der Boden sollte nährstoff- und humusreich sein.

Diese Sorten Herbstanemonen sind empfehlenswert

SWR4 Gartenexperte Volker Kugel rät von den ganz hohen Herbstanemonen mit eineinhalb Metern Höhe ab. Denn diese benötigen zu viel Platz im Beet.

"Ich empfehle die eher kompakten Sorten mit 60 Zentimetern bis einem Meter Wuchshöhe."

Besonders empfehlenswert sind folgende Sorten:



Die Sorte "Pamina" wird 60 bis 80 Zentimeter hoch, wächst kompakt und hat sehr schöne dunkelrosa, halbgefüllte Blüten .

wird 60 bis 80 Zentimeter hoch, wächst kompakt und hat sehr schöne . Der "Wirbelwind" wird mit 80 Zentimetern bis einem Meter etwas höher und bildet schneeweiße Blüten .

wird mit 80 Zentimetern bis einem Meter etwas höher und bildet . Die Sorte "Praecox" blüht rosa, wird nur 80 Zentimeter hoch und blüht meist schon ab Mitte Juli. So können Sie die herrlichen Blüten schon früh genießen!

Herbstanemonen der Sorte "Pamina" überzeugen mit kompaktem Wuchs und dunkelrosa-farbenen Blüten. dpa Bildfunk picture alliance / imageBROKER | Petra Wallner

Herbstanemone im frühen Herbst pflanzen

Ideal für die Pflanzung von Herbstanemonen ist der frühe Herbst ab Mitte September. So können die Pflanzen vor dem Winter noch gut einwurzeln und sind dann auch winterhart. Nach Anfang Oktober sollte nicht mehr gepflanzt werden. Es empfiehlt sich dann lieber bis Anfang April zu warten. Bei der Pflanzung sollten Sie den Boden gut mit Kompost versorgen und in Trockenzeiten gelegentlich gießen.

Diese Pflanzen passen gut zu Herbstanemonen Ideale Pflanzpartner sind immergrüne Ziergräser wie zum Beispiel Seggen. Gut geeignet sind auch Funkien und verschiedene Farne, die den lichten Schatten vor Bäumen und Sträuchern lieben. Herbstanemonen mit Farn im Hintergrund. dpa Bildfunk picture alliance / WILDLIFE | WILDLIFE/R.Usher

Herbstanemonen teilen, umpflanzen und vermehren

Sind die Pflanzen gut eingewurzelt, breiten sie sich gerne durch Rhizome aus, also unterirdisch verlaufende, verdickte Sprossachsen. Wer gerne mehr Herbstanemonen im Garten haben möchte, kann die Pflanzen also mit diesen ausgegrabenen Ausläufern vermehren. Dazu kann man die Pflanzen auch teilen.

Aus nächster Nähe betrachtet entwickelt die Herbstanemone eine wahre Pracht. dpa Bildfunk picture alliance / blickwinkel/M. Ritter | M. Ritter

Rechtzeitig schneiden und Ausbreitungsdrang stoppen

Herbstanemonen sind tolle Blühstauden. Aber manchmal können sie uns mit ihrem Ausbreitungsdrang auch nerven. Die Pflanzen bilden nach der Blüte ab Ende Oktober viele kleine Samen aus, die sich durch den Wind schnell im Beet und im ganzen Garten verbreiten. Da haben wir dann Anemonen auch dort, wo wir sie nicht haben wollen.