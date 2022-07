Diese Stauden schmücken Ihren Garten im Sommer

Stauden wie die Prachtkerze oder die Sonnenbraut überstehen die Hitze im Sommer, sind mehrjährig und winterhart. Die Blüten zieren den Garten und sind zugleich insektenfreundlich.

Robuste und winterharte Sonnenbraut

Die Sonnenbraut (Helenium) mit ihren großen, leuchtenden Blüten in warmen Farbtönen von Gelb, Gelbrot bis Weinrot ist ein echter Sommerstar und passt ideal zu blauen oder weißen Partnern im Beet oder Balkonkasten.

Gelb und rot blühende Sonnenbraut. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / CHROMORANGE | Alexander Ludwig

Als Füller die Prachtkerze kombinieren

Die Prachtkerze (Gaura) zeigt eine üppige Blütenfülle in Zartrosa, Dunkelrosa, Weiß oder Rot. Die Einzelblüten sind mit zwei bis drei Zentimetern Durchmesser recht klein und blühen nur kurz - dafür werden aber von Juli an bis zum Frost unermüdlich neue Blüten gebildet. Das ist ein echter Hingucker und auch später im Staudenbeet eine echte Bereicherung.

Weiß und rosa blühende Prachtkerzen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa Themendienst | Andrea Warnecke

Der Purpursonnenhut ist Heilpflanze und Insektenfreund

Ein Staudenliebling ist der Purpursonnenhut (Echinacea), der wegen seiner stacheligen Blütenköpfe auch Igelkopf genannt wird. Er blüht rosa, weiß und in vielen Gelb- und Rottönen. Typisch für den Purpursonnenhut sind die leicht nach unten hängenden Blütenblätter.

Purpurroter Sonnenhut mit Hummeln. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/E. Teister | E. Teister

Den Purpursonnenhut richtig zurückschneiden Der Purpursonnenhut kann manchmal nach dem Auspflanzen in den Garten für Enttäuschung sorgen, weil er sich relativ schnell aus dem Beet verabschiedet. Wichtig ist hier ein starker Rückschnitt direkt nach dem Abblühen, etwa Mitte oder Ende September! Dieser Rückschnitt kräftigt die Pflanze und erhöht die Lebensdauer deutlich. Wenn Sie Ihren Purpursonnenhut dann noch etwa alle vier bis fünf Jahre im Herbst teilen und die Teilstücke wieder neu einpflanzen, können Sie viele Jahre Freude am Purpursonnenhut und seinen eigenwilligen, prächtigen Blüten haben.

Sonniger Standort für den Bartfaden

Der Bartfaden (Penstemon) ist eine tolle Sommerstaude. Die Blütenrispen mit den typischen Glockenblüten erinnern ein bisschen an Fingerhüte. Die Farbenpalette reicht von Weiß über Blau bis zu leuchtendem Rot.

Rosa blühender Bartfaden. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / Photoshot | Michael Warren

Der richtige Standort und die perfekte Pflege für Stauden

Alle genannten Stauden, sind im Prinzip sehr pflegeleicht. Was sie unbedingt brauchen, ist ein Platz in der vollen Sonne und an heißen Tagen genügend Wasser. Beim Bewässern gibt es einiges zu beachten. Am besten ist es, in den frühen Morgenstunden zu gießen.

Der Unterschied zwischen Sommerblumen und Stauden