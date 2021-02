Kleine Geschenke oder Überraschungen dürfen am Valentinstag nicht fehlen. Da der Lockdown auch die Vorbereitungen für den Valentinstag erschwert, haben wir hier ein paar einfache Ideen für Sie gesammelt.

Schließlich freut sich Ihr Schatz, wenn Sie eine kleine Aufmerksamkeit parat haben.

1. Liebe geht durch den Magen

picture-alliance / Reportdienste imageBROKER | Elmar Herz

Wie wär's also mit leckeren Herz-Keksen? Statt runde Hildabrötchen oder Spitzbuben kann man den Teig einfach mal in Herzform ausstechen. Mit dem roten Marmeladenherz in der Mitte sind sie die ultimativen Valentinstags-Kekse!

Alternativ kann man auch einfache Butterkeks-Herzen mit rotem oder rosafarbenem Zuckerguss bestreichen und nach Belieben mit Zuckerstreusel dekorieren.

Wer mehr Zeit und eine Herzform im Küchenschrank hat, der kann natürlich einen Kuchen oder eine Torte in Herzform machen.

picture-alliance / Reportdienste dpa | Peter Steffen

Wer es eher deftig mag, der kann es mal mit Nudeln in Herzform probieren oder ein Pizza-Herz servieren.

2. Ein schönes Pärchen-Foto verschenken

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Robert Kneschke

Schauen Sie doch mal in Ihrem Fotoarchiv, da findet sich doch bestimmt ein schönes Pärchenfoto aus dem Urlaub. In einen hübschen Rahmen gefasst, ein schönes Geschenk für den 14. Februar.

3. Der Klassiker - lass Blumen sprechen

Wenn Sie ganz klassisch Blumen verschenken wollen, können Sie diese auch online bestellen. Da der Tag der Liebenden in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, könnten Sie den Strauß am Samstag auch auf dem Wochenmarkt besorgen. Dort sind in der Regel Blumenstände vertreten. Alternativ gibt es noch im Supermarkt oder an der Tankstelle frische Blumen.

4. Verschenken Sie Liebesbotschaften

dpa Bildfunk Picture Alliance

Backen Sie Glückskekse und verstecken Sie darin ihre persönlichen Liebesbotschaften. Rezepte für Glückskekse finden Sie im Internet.

Oder Sie nehmen ein schönes Bonbonglas oder eine Schachtel und füllen 365 gefaltete Zettel hinein, jeweils mit einem Grund, warum Sie Ihren Partner lieben.

Schreiben Sie eine Liebeserklärung auf Papier und rahmen Sie sie ein. Im Internet können Sie unter dem Begriff "Handlettering" tolle Schriftarten finden, die der Liebesbotschaft eine besondere Note verleihen.

5. Candle-Light-Dinner zu Hause

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Olga Sergeeva

Wie wär‘s mit einem Dinner in den eigenen vier Wänden? Entweder kochen Sie selbst oder Sie bestellen in Ihrem Lieblingsrestaurant das Menü für zwei. Bei einem Candle-Light-Dinner sollte natürlich auch das Ambiente stimmen. Denken Sie an Kerzen, Blumen, guten Wein und ziehen Sie sich mal was richtig Schickes an, so als würden Sie ins Nobelrestaurant gehen.