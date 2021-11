Wohnen im Alter: Welche Wohnform passt zu mir?

per Mail teilen

Im Alter nochmal umziehen? Wir stellen verschiedene Wohnformen wie Mehrgenerationenhaus oder WGs für Senioren vor und geben Tipps, wie Sie Ihr Zuhause barrierefrei gestalten können.

Wie will ich im Alter leben?

Wie will ich im Alter leben? Die Antwort darauf schieben vermutlich viele Menschen vor sich her. Dabei solle man sich mit dieser Frage so früh wie möglich beschäftigen, sagt Gisela Rohmann, Expertin im Bereich Pflege von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wir wollen im Alter ja alle lange selbstständig und unabhängig bleiben.

"Auch wenn man in jungen Jahren ein Haus baut, sollte man daran denken. Denn gleich einplanen ist immer günstiger als später umbauen."

Wer nicht daran gedacht hat oder zur Miete wohnt, dem stellt sich dann irgendwann die Frage: Kann ich in meiner Wohnung oder meinem Haus bleiben und was kann ich tun, um die eigenen vier Wände altersgerecht zu gestalten?

Wichtig ist, die Wohnung barrierefrei zu machen. Treppen können irgendwann zum unüberwindbaren Hindernis werden. Es gibt aber noch mehr was man ändern kann oder beachten muss, um den Alltag im Alter sicherer und lebenswerter zu machen.

Wie kann ich meine Wohnung barrierefrei machen?

Hier einige Beispiele:

Stolperfallen beseitigen wie zum Beispiel Türschwellen

bodengleiche Dusche einbauen

Haltegriffe und Aufstehhilfen an Toilette und Badewanne befestigen

wichtige Steckdosen in Greifhöhe verlegen

Herdüberwachung für Elektroherde installieren, vermeidet Herdbrände

Wenn sich das so nicht umsetzen lässt oder die Wohnung trotzdem zu klein ist, um sich darin mit einem Rollstuhl ohne Probleme bewegen zu können, sollten Sie über einen Umzug in eine passende Wohnung nachdenken.

Was muss ich bei meiner neuen Wohnung beachten?

Wenn es darum geht eine neue Wohnung zu suchen, dann sollten Senioren einiges beachten. Neben der Barrierefreiheit sollte man sich nämlich auch Gedanken über das neue Wohnumfeld machen.

Habe ich dort soziale Kontakte?

Können mich Freunde und Bekannte dort besuchen?

Sind Arztpraxen in der Nähe?

Gibt es dort gute Einkaufsmöglichkeiten?

Wie gut ist die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel?

Sind die meisten Wege gut zu laufen?

Sind Grünanlagen in der Nähe?

Leben dort auch jüngeren Leuten, die mir auch mal helfen können?

Gibt es Hilfsangebote wie Besuchsdienste, Haushaltshilfen, Sozial-Stationen oder Pflegedienste wo ich hinziehen will?

Unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse beim Wohnen

Menschen sind verschieden, sie haben unterschiedliche Wünsche, wie sie leben wollen und sie sind unterschiedlich fit im Alter. Deshalb muss sich jeder Gedanken machen, welche Wohnform am besten passt, wenn die eigene Wohnung oder das eigenen Haus nicht mehr in Frage kommt und ob sie auch finanzierbar ist.

Senioren- oder Pflege-WG

Wer früher schon mal in einer WG gelebt hat oder sich das vorstellen kann, für den könnte eine Senioren- oder Pflege-WG etwas sein. Zwischen sechs und zwölf Menschen leben in so einer Wohngemeinschaft zusammen. Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer, Wohnküche und Sanitäranlagen teilen sich die Bewohner. Sie teilen sich auch die Kosten für die Wohnung und für eine Betreuungsperson.

Vorteil einer solchen WG ist, die Bewohnerinnen und Bewohner bestimmen selbst, wie der Tag aussieht und wann zum Beispiel gegessen wird. Ein weiterer Pluspunkt: Sie entscheiden selbst darüber, von wem sie zusätzliche Hilfsleistungen in Anspruch nehmen. Das Personal kann sich in so einer WG auch intensiver als in einem Heim um die Bewohner kümmern und auf ihre Bedürfnisse eingehen.

Menschen mit schwerer Pflegebedürftigkeit können hier in einer häuslichen Umgebung bleiben. Nachteil ist aber die geringere Privatsphäre. Neben selbstorganisierten Senioren- oder Pflege-WGs, gibt es auch solche, die unter Verantwortung eines Trägers stehen. Das können ambulante Pflegeanbieter oder Betreuungsdienstleister sein.

Betreutes Wohnen

Beim Betreuten Wohnen hat jeder seine eigene barrierefreie Wohnung innerhalb einer Wohnanlage. Meist gibt es Gemeinschaftsräume als Treffpunkt und Freizeitangebote. Geeignet ist diese Wohnform für jene, die ihren Haushalt noch alleine führen können, aber bei Bedarf Hilfe in Anspruch nehmen wollen.

"Eine Betreuung, die sich automatisch kümmert, ist beim Betreuten Wohnen nicht gemeint. Das verstehen viele falsch."

Die Kosten für Betreutes Wohnen sind sehr unterschiedlich. Schauen Sie, welche Leistungen im Preis inbegriffen sind, welche weiteren Leistungen man hinzu­ und auch wieder abwählen kann und wie hoch die Kosten am Ende tatsächlich werden können. Vergleichen Sie außerdem die Leistungen unterschiedlicher Einrichtungen im Detail.

Vorteile dieser Wohnform liegen vor allem darin, dass sie eine hohe Ver­sorgungssicherheit mit selbstständigem Wohnen verbindet. Dennoch kann es passieren, dass Menschen mit schwerer Pflegebedürftigkeit oder Demenz ausziehen müssen.

Mehrgenerationenhaus

In einem Mehrgenerationenhaus leben Jung und Alt, Familien und Singles zusammen. Jeder hat seine eigene Wohnung. Die Bewohner teilen sich Gemeinschaftsräume und meist einen Garten. Sie verpflichten sich zur Arbeitsteilung und gegenseitiger Hilfe. Das kann eine Kinderbetreuung sein oder man macht für einen Nachbarn Besorgungen. Bei dieser Wohnform muss man bereit sein, sein Leben mit anderen zu teilen und zu helfen.

Diese Wohnform ist für all jene geeignet, die sich im Alter verkleinern wollen und ihr Haus gegen eine Wohnung mit einer lebendigen Nachbarschaft eintauschen wollen. Sie eignet sich auch für alleinstehende Rentner, die nicht alleine, sondern in einer Gemeinschaft leben wollen. Wer allerdings schwer pflegebedürftig wird oder an Demenz erkrankt, der muss dort eventuell wieder ausziehen.

Senioren- und Pflegeeinrichtung

In Senioren- oder Pflegeheimen bekommen die Bewohner von Fachkräften die medizinische und pflegerische Unterstützung, die sie brauchen. Es gibt gemeinsame Mahlzeiten und Freizeitmöglichkeiten. Nachteil ist, dass die Bewohner ihre vertraute Wohnung und ihren eigenen Tagesrhythmus aufgeben müssen.

Prüfen Sie vorher genau die Angebote der einzelnen Pflegeeinrichtungen und nutzen Sie die Gelegenheit zum Probewohnen, beispielsweise während eines Kurzaufenthalts. Gisela Rohmann von der Verbraucherzentrale rät zudem, mit den Bewohnern zu sprechen und auf den Umgang zwischen Personal und Bewohnern zu achten. So können Sie viel besser entscheiden, ob Ihnen die ausgesuchte Einrichtung zusagt oder nicht.

