Auf zur Schnäppchenjagd: Wir stellen schöne und besondere Flohmärkte in Baden-Württemberg vor. Wo in der Nähe gibt es sonst noch tolle Märkte mit Trödel, Krempel und Schätzen?

24-Stunden-Flohmarkt in Konstanz und Kreuzlingen

Der Krempelmarkt in Mannheim

Flohmärkte beim Ulmer Zelt

Riesenflohmarkt in der Altstadt von Riedlingen

Frühjahrsflohmarkt in Stuttgart

Weitere Flohmärkte in BW

Der grenzüberschreitende 24-Stunden-Flohmarkt (17.-18. Juni 2023) in Konstanz und dem benachbarten Kreuzlingen auf der Schweizer Seite ist legendär. Dort laden über tausend Stände zum Stöbern und Feilschen ein. Dazu kommen Straßenmusiker und Kleinkünstler, sowie Buden mit Leckereien - und natürlich der immer nahe Bodensee, der ein ganz eigenes Flair schafft. Besucher haben bei diesem Flohmarkt einiges vor sich: Neun Kilometer Stand an Stand, so die Veranstalter, warten auf die Besucher. Es empfiehlt sich übrigens, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen: Die Parkplätze in den beiden Innenstädten sind rar.

Menschen schlendern bei strahlendem Sonnenschein auf dem Flohmarkt zwischen Konstanz und Kreuzlingen an Ständen am Rheinufer vorbei. Der traditionsreiche Flohmarkt ist einer der größten in Deutschland. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance/ dpa | Marijan Murat

Der Mannheimer Krempelmarkt hat mehr als 50 Jahre Tradition: Seit 1970 veranstaltet der Verein Projekt Freiraum die Flohmärkte. Diese finden seit vielen Jahren nun auf dem Neuen Meßplatz im Norden der Quadratestadt statt. Der Markt ist nicht auf Gewinn ausgerichtet, die Veranstalter versuchen also, die Standgebühren niedrig zu halten. Zwischen März und November findet fast jeden Monat ein Flohmarkt statt, verkauft wird von 8 bis 14 Uhr. Das Gelände ist mit der Straßenbahn problemlos zu erreichen. Ach ja: Die aus der Standgebühr erwirtschafteten Überschüsse setzt der Verein übrigens für soziale, ökologische und kulturelle Projekte in der Region ein.

Mitten in der Friedrichsau, dem großen Park von Ulm entlang der Donau, lädt im Frühsommer traditionell das Ulmer Zelt zu Konzerten und Veranstaltungen ein – und zu großen Flohmärkten. Dieses Jahr sind der 3. und der 24. Juni als Termin vorgemerkt – und am 8. Juni soll es zudem einen Kinderflohmarkt geben, wo also Kinder Dinge für Kinder verkaufen. Die Standgebühr samt Auto ist recht gering, denn verkaufen dürfen dort nur Privatleute. Die Märkte finden auf einem großen Park- und Festplatz statt, ringsum gibt es aber viel Grün, Wasser und Bewirtung – etwa im Biergarten des Ulmer Zeltes. Anreisen kann man übrigens ganz bequem mit der Straßenbahn.

Der Flohmarkt beim Ulmer Zelt in der Friedrichsau ist eingebettet in eine schöne Park- und Flusslandschaft. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Katharina Hild

Es soll der größte und älteste Flohmarkt im süddeutschen Raum sein, glaubt man den Veranstaltern: Immer am dritten Samstag im Mai organisiert der Riedlinger Handels- und Gewerbeverband einen riesigen Flohmarkt mit viel Antiquitäten und Trödelmarkt-Waren inmitten der Gassen der hübschen oberschwäbischen Stadt. Die ganze Altstadt wird dabei zum Marktgelände. Dieses Jahr steigt der Flohmarkt am 20. Mai. Von 8 bis 17 Uhr ist dann die ganze Stadt auf den Beinen – und da das ganze schon Stadtfest-Charakter hat, soll es auch an Musik, Kultur und Kulinarik nicht mangeln.

Der große Frühjahrsflohmarkt hat Tradition in der Landeshauptstadt: Seit 1972 findet der Markt statt und erfreut sich großer Beliebtheit. Gleich auf mehreren Plätzen in der Innerstadt sind die Verkaufsstände aufgebaut: Vom Marktplatz die Gasse hoch zum Schillerplatz und weiter bis zum Karlsplatz gibt es Standplätze. Dieses Jahr soll der Flohmarkt am 21. Mai von 11 bis 18 Uhr stattfinden. Verkauft werden antiquarische und gebrauchte sowie selbstgefertigte und kunsthandwerkliche Artikel. Veranstalter ist die Märkte Stuttgart GmbH – die stadteigene Gesellschaft organisiert auch den Großen Herbstflohmarkt am 17. September.

Flohmarktbesucher flanieren auf dem Karlsplatz in Stuttgart durch die Trödlerstände beim Frühjahrsflohmarkt. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Marijan Murat

Klar, Flohmärkte gibt es viele Land auf und Land ab. Doch wohin lohnt auch eine längere Anfahrt? Welcher bietet etwas ganz besonderes? Und welchen Termin sollte man sich im Terminkalender schon mal rot anstreichen? SWR4.de sucht nach weiteren Märken in Baden-Württemberg. Schreiben Sie uns, wenn Sie der Meinung sind, dass man diesen Flohmarkt nicht verpassen sollte. Die schönsten davon nehmen wir in unserer Übersicht mit auf.

Schicken Sie uns Ihre Tipps zu den schönsten Flohmärkten in BW und RLP