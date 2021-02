Damit Fasching oder Fastnacht nicht ganz ausfallen muss, kann man online Partys mit Freunden feiern. Das ist natürlich nicht das Gleiche wie sonst, aber eine Alternative in Corona-Zeiten.

Mitten im Lockdown sehnen wir uns nach Abwechslung, nach Treffen mit Freunden und Veranstaltungen, die wir sonst gerne besucht haben. Die fünfte Jahreszeit kann ein schöner Anlass sein, wieder mal mit Freunden zu feiern und Corona für ein paar Stunden zu vergessen. Natürlich geht das im Moment nur online, aber besser so als gar nicht.

Wir haben ein paar Ideen für Ihre digitale Fastnachtsparty gesammelt.

1. Überlegen Sie sich vorher gemeinsam ein Party-Programm

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Petra Schüller

So verhindern Sie, dass alle wild durcheinander plappern oder womöglich Schweigen ausbricht. Ein Programm und ein grober Ablauf machen die Sache interaktiver und es wird bestimmt lustig! Vielleicht möchten Sie die Party auch unter ein Motto stellen. Gucken Sie sich vorher einen Moderator aus, der durch den Party-Abend führt.

Wer möchte, kann eine Büttenrede vortragen, was Vortanzen, zum Instrument greifen oder Witze zum Besten geben.

2. Testen Sie vorher, ob die Video-Zusammenkunft auch funktioniert

Einigen Sie sich, wie Sie sich zusammenschalten wollen. Sie können Whatsapp-Videoanrufe, Zoom oder Skype verwenden. Machen Sie vorher einen Test, ob sich alle Party-Teilnehmer zuschalten können, damit an der Feier keine unnötigen Probleme auftauchen.

3. Verkleiden Sie sich

Kostüme sind an Fastnacht einfach ein Muss. Und ein echter Fastnachter hat mit Sicherheit noch einige Kostüme oder bunte Accessoires im Kleiderschrank, die man noch in diesem Jahr tragen kann.

4. Dekorieren Sie Ihre Wohnung

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Barbara Neveu

Schauen Sie mal, was Sie noch so an Deko haben: Luftschlangen, Girlanden, bunte Papierlaternen, Lichterketten, Luftballons oder Konfetti. Da findet sich bestimmt was. Wenn nicht, können Sie selbst aus Papier Girlanden basteln.

Schneiden Sie buntes Papier in Streifen und kleben Sie die Enden so aneinander, dass eine Kette aus Papier-Ringen entsteht. Alternativ können Sie Dreiecke aus Papier oder Stoff zuschneiden und an einer Schnur befestigen.

Wenn Sie Seidenpapier oder Krepp-Papier zu Hause haben, dann können Sie Papier-Quasten basteln und diese an einer Schnur anbringen. Anleitungen dazu und zu weiteren Girlanden finden Sie im Internet.

5. Leckere Party-Häppchen vorbereiten

picture-alliance / Reportdienste PantherMedia | Esben Hansen

Kleine Leckereien, Fingerfood, was zum Knabbern, Schaumküsse oder Berliner dürfen bei einer Fastnachtsparty nicht fehlen. Suchen Sie sich tollen Rezepte aus und gönnen Sie sich was Leckeres.

6. Prämieren Sie das schönste Kostüm

picture-alliance / Reportdienste dpa Themendienst | Christin Klose

Eine Kostüm-Prämierung fördert die Motivation der Party-Gäste und ist ein schöner Programmpunkt für jede Faschingsparty.

7. Singen Sie gemeinsam Fastnachtslieder

SWR SWR -

Verschicken Sie vorab per Mail die Texte, nicht jeder kann die Lieder auswendig. Und vergessen Sie das Schunkeln nicht, wenn Margit Sponheimer und Co. aufspielen.

8. Mixen Sie gemeinsam Cocktails

picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Maryna Voronova

Sie haben jemanden in ihrem Bekanntenkreis, der gut Cocktails mixen kann? Perfekt! Mixen Sie live und unter Anleitung ihre Party-Cocktails zusammen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass alle Teilnehmer vorher die nötigen Zutaten besorgen konnten.

Wenn ihre Freunde nicht so auf Cocktails stehen, dann können Sie alternativ auch eine Weinverkostung machen. Wie wär's mit einem Quiz?

Wählen Sie einen Quizmaster aus, der sich Quiz-Fragen überlegt und das Spiel leitet. Fragen rund um das Thema Fastnacht, Fasnet oder Karneval bieten sich da natürlich an.

9. Online-gerechte Party-Spiele

Wie wär es mit einer Runde "Stadt, Land, Fluss"? Ergänzen Sie das Spiel durch witzige und ausgefallene Kategorien, so wird es gleich abwechslungsreicher.

Das Erklärspiel "Tabu" kann man auch online spielen, aber da ist eine gewisse Vorbereitung erforderlich. Auch das beliebte Spiel "Wer bin ich" eignet sich für Online-Partys. Die zu erratende Karte kann vorher zugeschickt werden und der Partner hilft dann beim Anbringen. Wichtig ist allerdings, die Selbstansicht im Video-Chat auszublenden. Damit niemand seine eigene Karte sehen kann.

Ein schönes Spiele-Tool ist zum Beispiel Skribbl.io. Hier können sich die Teilnehmer gegenseitig Begriffe vormalen, die die anderen dann erraten müssen, das erinnert sehr an die Montagsmaler von früher.

10. Mit Screenshots schöne Party-Momente festhalten

Imago Gina Ferazzi

Bei jeder Feier wird gerne fotografiert. Das geht bei einer Online-Party natürlich auch und zwar mithilfe von Screenshots ganz einfach. Das sind Bildschirm-Fotos, die man bei Windows mit der [ Drucken] -Taste machen kann. Das Bildschirm-Foto befindet sich dann in der Zwischenablage. Mit der Tastenkombination [strg] + [v] können Sie die Bilder zum Beispiel in ein Word-Dokument speichern und anschließend verschicken. Alternativ können Sie unter Windows zehn Screenshots auch mit den Programm "Snipping Tool" machen, das ist auf Ihrem Gerät schon vorinstalliert.

Bei Apple-Geräten ist die Tastenkombination für den kompletten Bildschirm [shift] + [command] + 3

für einen ausgewählten Bereich [shift] + [command] + 4 mit [shift] + [command] + 4 und anschließenden Drücken der Leertaste wird das ausgewählte Fenster abfotografiert.