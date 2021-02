Süßigkeiten, Fleisch, Autofahren: In der Fastenzeit verzichten viele auf liebgewonnene Gewohnheiten, um sich etwas Gutes zu tun. Wie wäre es, wenn Sie die Zeit von Aschermittwoch bis Ostern nutzen, um etwas fürs Klima zu tun und damit auch für sich selbst? Suchen Sie sich von den folgenden Ideen einfach die aus, die Sie gut im Alltag umsetzen können!

1. Möglichst auf Plastik verzichten

dpa Bildfunk Picture Alliance

In Sachen Plastikverbrauch sind wir Deutsche leider Europameister. Doch jeder kann mithelfen, den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren. Verzichten Sie z.B. beim Einkauf auf Plastiktüten oder kaufen Sie keine Produkte, für die Verpackungsmaterial verschwendet wird. Auch der Verzicht auf den Wegwerfbecher für den Kaffee hilft!

2. Weniger Fleisch essen

Bis das Schnitzel verzehrfertig auf dem Teller liegt, braucht es viel Energie und eine große Menge Wasser. Würden Sie zum Beispiel nur einmal in der Woche Fleisch essen, könnten Sie Ihren Beitrag zu diesem Verbrauch deutlich reduzieren. Und sich vegetarisch zu ernähren muss nicht heißen, dass Sie auf etwas verzichten müssen. Es gibt sehr viele leckere vegetarische Rezepte!

3. Auf den Wasserverbrauch achten

Wussten Sie, dass das Geschirrspülen mit der Maschine im Durchschnitt 50 Prozent weniger Wasser und 28 Prozent weniger Energie braucht als das Spülen von Hand? Wasser ist ein kostbares Gut und Sie können mithelfen, es sparsam einzusetzen - nicht nur beim Spülen, sondern z.B. auch beim Kaffeetrinken oder beim Zähneputzen.

4. Sparsamer heizen

Muss es zuhause immer so warm sein? Mit jedem Grad weniger Raumtemperatur lassen sich sechs Prozent Energie einsparen! Wenn Sie frösteln, ziehen Sie einfach den Lieblingspulli oder ein paar warme Socken an oder bringen Sie mit etwas Gymnastik den Kreislauf in Schwung. Bei hohem Verbrauch könnten Sie auch mal überprüfen, ob alle Fenster dicht sind und die Heizungskörper frei stehen.

5. Weniger übers Internet streamen

Das Katzenvideo bei YouTube, die Netflix-Serie oder die Doku in der Mediathek: Videostreaming erzeugt sehr viele Treibhausgase. Auch das Streamen mit dem Smartphone oder Tablet trägt dazu bei. Statt Ihre Lieblingsmusik bei YouTube zu hören, könnten Sie auch einfach mal wieder das gute alte Radio einschalten!

6. Öfter Sachen wiederverwenden

picture-alliance / Reportdienste picture alliance | Torsten Krueger

Das geht bestimmt vielen von uns so: Statt das alte T-Shirt noch mal anzuziehen, denken wir: Ich brauche mal wieder was Neues! Dabei sind viele Sachen noch gut und könnten eigentlich weiter genutzt werden. Das betrifft nicht nur Klamotten, sondern auch technische Geräte oder Haushaltsgegenstände. Einmal weniger etwas neu gekauft kann schon helfen!

7. Reparieren statt neu kaufen

Manche Gebrauchsgegenstände sind leider so hergestellt, dass sie nicht so lange halten. Bevor Sie das kaputte Gerät entsorgen und etwas Neues kaufen: Vielleicht kann es ja doch noch repariert werden. Dabei kann bestimmt auch mal ein Familienangehöriger oder ein versierter Bekannter helfen. Das spart Geld und ist gut fürs Klima!

8. Regional und saisonal einkaufen

Lust auf Ananas oder eine Kokosnuss? Was über eine große Distanz herangeschafft werden muss, treibt den CO2-Ausstoß in die Höhe. Das trifft auch auf Lebensmittel zu, die lange gelagert werden müssen. Kaufen Sie daher am besten bevorzugt Obst und Gemüse, das in Ihrer Region angebaut wird und nur dann, wenn es Saison hat. Das schmeckt trotzdem lecker und heißt nicht, dass Sie Ihren Speiseplan einschränken müssen!