Auch wenn die Narren in diesem Jahr Fasching und Fastnacht nicht so ausschweifend feiern: Der Rollmops ist die klassische Wahl fürs Katerfrühstück danach. Aber die Variante von SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer schmeckt auch ohne Kater. Zudem enthalten die würzig marinierten Fisch-Rouladen mit der Zwiebel-Gürkchen-Füllung viele Mineralstoffe. Besonders wichtig nach ein paar Tropfen zu viel.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: mittel Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer

Für den Rollmops:

8 Heringsfilets (grüner Hering, filetiert, ohne Gräten, der sogenannte "saure Lappen"

8 Holzspieße

1 verschließbares Glasbehältnis

Für das Garbad:

250 g Kräuteressig

500 g Wasser

3 EL Salz

2 EL Zucker

Für die Marinade:

2.000 g Wasser

600 g Tafelessig (5%)

2 EL Salz

5 EL Zucker

6 Lorbeerblätter

15 Pfefferkörner

10 Wacholderbeeren

5 Nelken

30 - 40 g Senfkörner

Für die Füllung:

1 EL Senf

1 Zwiebel, groß, geschält, in dünne Scheiben geschnitten

4 Gewürzgurken, halbiert





Zubereitung

Alle Zutaten für das Garbad (Essig, Wasser, Salz und Zucker) einmal aufkochen und wieder gut abkühlen lassen.

Danach die Heringsfilets in ein schmales, hohes Gefäß legen und mit dem kalten Garbad übergießen. Zwei bis drei Tage kühl reifen lassen. Die Filets sollten in dem Garbad leicht schwimmen. In dieser Zeit die Filets drei- bis viermal in dem Garbad hin und her bewegen.

Marinade

Nach der Reifezeit die Marinade zubereiten. Dazu alle Zutaten (Wasser, Essig und die Gewürze) einmal aufkochen und wieder abkühlen lassen.

Filets füllen

Anschließend die Herings-Filets aus dem Garbad nehmen, leicht mit kaltem Wasser abspülen, mit einem Papierküchentuch trocken tupfen und mit der Hautseite nach unten auf einer Arbeitsfläche nebeneinander auslegen. Die Filets auf der Innenseite nun mit dem Senf bestreichen, mit der Hälfte der Zwiebelscheiben und jeweils mit einer halben Gewürzgurke belegen.

Das Filet straff aufrollen und mit einem Holzspieß fixieren. Die gerollten "Möpse" nun in einem etwas höheren Glasgefäß oder Einmachglas vorsichtig aufeinander legen und mit der abgekühlten Marinade auffüllen. Die "Möpse" sollten bedeckt sein.

Mein Spezialtipp Wenn Sie Zwiebelscheiben oder Essiggürkchen übrig haben – geben Sie diese mit der Marinade in das Glas und servieren Sie später zu den Rollmöpsen!

Kühl für circa drei Tage ziehen lassen.

Mein Serviertipp Mit etwas Sauerrahm, frisch geschnittenen Zwiebelscheiben und einem ebenfalls frischen Schwarzbrot genießen! Oder mit frischen Röstkartoffeln und einem Spiegelei servieren…

