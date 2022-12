Familienspiele mit wenig Regeln

per Mail teilen

Ein Brett-, Karten- oder Würfelspiel auspacken und möglichst gleich loslegen – das ist möglich. Denn diese Spiele haben nicht nur wenige, sondern auch schnell erlernbare Regeln.

"Qwixx Collection": Würfeln, ankreuzen, gewinnen

Pressestelle NSV "Qwixx Collection" von Steffen Bendorf und Reinhard Staupe Bewertung: 5 von 5 Spieleranzahl: für 2 – 4 Personen Altersempfehlung: ab 8 Jahren Spieldauer: ca. 15 Minuten Spieleart: Würfelspiel Verlag: NSV Preis: ca. 36 Euro

10 Jahre gibt es das Würfelspiel "Qwixx" schon. Zum Jubiläum kommt eine besonders ausgestattete kleine Schachtel mit Würfelarena, abwischbaren Spielzetteln und vielen Varianten. Das Grundprinzip bleibt dabei gleich: Eine/r würfelt und muss was ankreuzen – alle anderen dürfen, wenn es gut passt. Je mehr Kreuze, desto mehr Punkte am Ende.

Vier Farbreihen gibt es, zwei mit aufsteigenden Zahlen, zwei mit absteigenden. Angekreuzt werden darf immer nur von links nach rechts. So einfach und doch so spannend. Die zusätzlichen Spielvarianten bringen noch mehr Abwechslung ins Spiel.

"Less Is More": Mit wenig Buchstaben alles sagen

Pressestelle Ravensburger "Less Is More" von Ralf zur Linde Bewertung: 4 von 5 Spieleranzahl: für 3 – 6 Personen Altersempfehlung: ab 10 Jahren Spieldauer: ca. 20 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Ravensburger Preis: ca. 27 Euro

Bei diesem Spiel ist der Name Programm: Weniger ist mehr. Eine/r muss raten, alle anderen umschreiben den gesuchten Begriff so, wie sie es wollen. Das geschieht geheim auf einer kleinen Tafel. Wer dabei die wenigsten Buchstaben für den Tipp benötigt, darf als Erste/r umdrehen.

Wenn die ratende Person gleich beim ersten umgedrehten Täfelchen den gesuchten Begriff erkennt, gibt es die meisten Punkte. Wenn nicht, wird der nächste Tipp mit den dann wenigsten Buchstaben umgedreht. Gerne wird dabei schon mal auf einiges verzichtet, denn „Somr Sone Mer“ kann man ja noch prima als „Sommer Sonne Meer“ lesen (und vielleicht auf „Urlaubsreise“ als Lösung kommen).

Immer wieder spannend, wie mutig die Tippgebenden sind. Denn manchmal ist fast ganz wenig doch besser als ganz wenig…

"Next Station London": Das U-Bahn-Netz planen

Pressestelle HCM Kinzel "Next Station London" von Matthew Dunstan Bewertung: 4 von 5 Spieleranzahl: für 1 – 4 Personen Altersempfehlung: ab 8 Jahren Spieldauer: ca. 25 Minuten Spieleart: Kartenspiel Verlag: HCM Kinzel Preis: ca. 22 Euro

Wer schon mal in London unterwegs war, der weiß: Da gibt es viele U-Bahn-Linien, die durch die Stadt fahren. In diesem Spiel planen wir die Streckenführung von vier Linien. Die sollen möglichst zu vielen Touristenattraktion führen, Umsteigemöglichkeiten bieten, die Themse kreuzen und in möglichst viele Stadtbezirke führen.

Eingezeichnet wird unsere persönliche Streckenführung in vier Runden mit jeweils einem andersfarbigen Buntstift. In welche Richtung wir unsere Strecke einzeichnen dürfen, bestimmen Karten. Elf verschiedene Karten gibt es, das ist auch die Maximallänge einer Linie. Je nachdem, wie die Karten gezogen werden, kann aber auch schon nach fünf Stationen Schluss sein. Somit kann man sich nie sicher sein, wie lange die Linie wird.

Die Mischung aus ein bisschen Planung und ein bisschen Kartenglück macht das Spiel immer wieder spannend. Für spätere Partien gibt es noch zusätzliche Aufgaben.

"Catan Logik Rätsel": Der Klassiker zum allein Knobeln

Pressestelle Kosmos "Catan Logik Rätsel" Bewertung: 3 von 5 Spieleranzahl: für 1 Person Altersempfehlung: ab 8 Jahren Spieldauer: ca. 40 Minuten Spieleart: Brettspiel Verlag: Kosmos Preis: ca. 30 Euro

Wenn mal gerade niemand zum Spielen da ist, geht es auch alleine. Das Brettspiel „Die Siedler von Catan“ ist ein Klassiker, jetzt gibt es ein Logik-Rätsel, dass in der Catan-Welt spielt.

Verpackt ist das Material in einem Catan-typischen Sechseck, das auch prima ins Reisegepäck passt. Darin Landschaften in unterschiedlichen Größen mit den bekannten Rohstoffen Holz, Lehm, Getreide und Wolle. Dazu zwei Flussteile, eine Wüste und ein paar Räuber.

40 Knobelaufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gilt es zu lösen. Sehr nett: Zu jedem Rätsel gibt es eine kleine Geschichte, die in der Catan-Welt spielt.