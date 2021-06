per Mail teilen

Diese Radtour führt über abwechslungsreiche Wege von der Mosel ins Maifeld und zurück. Ein bisschen Übung oder ein E-Bike brauchen Sie schon - dafür werden Sie aber mit einem traumhaften Ausblick über das Moseltal belohnt. Die Tour ist ein echter Geheimtipp unserer Reporterin!

Wie verläuft die Fahrradtour?

Die Route beginnt im kleinen Weinort Hatzenport an der Mosel. Von dort fahren Sie durch das Schrumpftal mit seinen malerischen Mühlen. Dann geht es steil bergauf Richtung Mörz und von dort auf der Kreisstraße 42 weiter nach Moselsürsch und danach Richtung Lehmen. Kurz nach einer kleinen Kapelle folgen Sie der Beschilderung "Ausoniusstein" rechts in einen Feldweg. Hier erwartet Sie der Höhepunkt der Tour - Sie werden staunen!

SWR Dieses Foto ist nur freigegeben für den Artikel artikel-radtour-zwischen-mosel-und-maifeld-rheinland-pfalz-rlp-moseltal-100

Nehmen Sie den gleichen Weg zurück bis zur Kreisstraße und halten sich dann rechts. Biegen Sie dann links auf die Landstraße 82 und folgen ihr ein Stück. Wer möchte, kann rechts in einen Feldweg abbiegen und noch einen Abstecher nach Kalt machen. Wem das zu viel wird, fährt noch ein kleines Stück weiter die Landstraße entlang, bis er links auf den Radweg nach Mörz stößt.

Von Mörz aus folgen Sie der Beschilderung nach Münstermaifeld-Metternich. Irgendwann stoßen Sie auf eine Kreuzung mit einem imposanten Wegweiser. Hier haben Sie nochmal die Wahl: entweder fahren Sie nach Münstermaifeld oder Sie fahren direkt zurück ins Schrumpftal. Über Metternich gelangen Sie wieder auf die Kreisstraße 40. Ab da können Sie das Rad einfach rollen lassen. Und wenn Sie Glück haben, werden Sie bei ihrer Rückfahrt durchs Tal nach Hatzenport von Alpakas begrüßt.

Friedlich grasen Alpakas im Schrumpftal. SWR

Wie komme ich hin?

Der kleine Ort 56332 Hatzenport liegt direkt an der Mosel. Sie erreichen ihn mit dem Auto gut über die Bundesstraße B416. Parkplätze gibt es im Ort unter anderem entlang der Mosel, am Bahnhof oder auf dem ausgeschilderten P+R Parkplatz.

Hatzenport lässt sich aber auch mit Bus oder Bahn erreichen: Haltestelle Hatzenport Bahnhof.

Wie anspruchsvoll ist die Radtour?

Die Radtour ist insgesamt rund 28 Kilometer lang. Wegen der Steigungen ist sie besonders für gut geübte Fahrer geeignet. Familien mit kleinen Kindern werden hier an ihre Grenzen geraten. Mit dem E-Bike ist die Fahrt für jeden machbar.

Diese Radtour ist ein Geheimtipp! Die hier beschriebene Route ist keine offizielle Radtour. Unsere Reporterin Christina Nover hat die Route extra für Sie zusammengestellt und selbst ausprobiert. Sie kann sie sehr empfehlen!

Welche Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten gibt es entlang der Strecke?

Im Schrumpftal führt die Strecke vorbei an malerischen Mühlen wie zum Beispiel der Loh-Mühle und der Wey-Mühle.

In dem beschaulichen Ort Mörz sind eine ganze Reihe an Kunsthandwerkern zu Hause. Ihre Skulpturen finden sich im Ort, aber auch während der Radtour am Wegesrand.

In Moselsürsch bieten eine kleine Kapelle und die Pfarrkirche St. Ägidius herrliche Möglichkeiten zum Pausieren.



Und der Höhepunkt der Tour ist der Ausblick vom Ausoniusstein ins Moseltal! Wer bis hierhin gekommen ist weiß: Jede Anstrengung hat sich gelohnt. Viel Spaß beim Erkunden der Route!

Tolle Bilder von der Radtour zwischen Mosel und Maifeld