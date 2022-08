So gelingt Entspannung im Alltag

Entspannung im Alltag ist wichtig, um leistungsfähig und gesund zu bleiben. Wir erklären nicht nur, welche verschiedenen Möglichkeiten für Entspannung es gibt, sondern gehen auch darauf ein, worauf man achten kann, damit es wirklich richtig klappt mit der Entspannung.

Unser Alltag ist so stressig, dass wir auch mal entspannen müssen. Deshalb ist es wichtig sich kleine Auszeiten vom Alltag zunehmen. Wem das schwerfällt, der sollte sich ganz bewusst solche Auszeiten in seinem Terminkalender notieren und als "Verabredung mit sich selbst" betrachten. Und diese Auszeiten sollten Sie auch genauso wichtig nehmen, wie andere Termine.

Schaffen Sie sich solche Freiräume nicht nur am Wochenende, sondern auch mal unter der Woche. Tun Sie einfach was Ihnen guttut.

Handy weglegen und den Kopf freibekommen

Wichtig für die Entspannung ist, den Alltag hinter sich zu lassen, den Kopf freizubekommen und alle Störfaktoren auszuschalten. Das gelingt am besten, wenn man das Handy mal ausmacht, auf stumm stellt oder ganz weit weg legt.

Wenn man dem Partner oder der Familie Bescheid gibt, dass man die nächste halbe oder Dreiviertelstunde nicht gestört werden will, weil man vielleicht einfach mal ein Buch lesen oder einen Podcast hören will.

Bei allem was uns Entspannung bringen soll, ist es wichtig den Fokus auf die Sache zu legen und sich voll und ganz darauf einzulassen.

Waldbaden reduziert Stress

Es ist nachgewiesen, dass ein ausgedehnter Waldspaziergang viele positive Effekte auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit hat. Der Duft des Waldes, also die pflanzlichen Mikrostoffe und Öle, die in der Waldluft liegen, senken den Stress und den Blutdruck und kurbeln unser Immunsystem an.

Wichtig beim Waldbanden ist, dass wir sehr bewusst und achtsam durch den Wald gehen: zum Beispiel die Waldluft tief einatmen, dass wir ganz bewusst die Gerüche wahrnehmen, nach Tierspuren Ausschau halten, den Vögeln lauschen, uns der Vielfalt an Bäumen, Sträuchern und Pflanzen bewusst werden, oder auf die unterschiedlichen Grüntöne der Natur achten. Durch das Waldbaden finden wir besser innere Ruhe und können Kraft tanken.

Es muss aber nicht immer gleich der Wald sein. Bewegung an der frischen Luft ist generell immer eine gute Idee. Ein kleiner Spaziergang am Fluss, eine Radtour um den See, Gassi gehen im Park oder das Joggen oder Walken durch Wiesen und Felder hat auch einen positiven Effekt.

Probieren Sie Meditation, Yoga oder Qigong aus

Um nach einem anstrengenden Tag runterzukommen eignen sich besonders gut Techniken, die die Entspannung fördern. Da gibt es einige. Schau Sie einfach, ob und welche Ihnen zusagt. Meditation ist eine davon. Auch hier gibt es unterschiedliche Formen. Für Einsteiger eignen sich geführte Meditationen sehr gut, die es beispielsweise auf CD oder auf YouTube gibt. Es werden aber auch Meditationsapps angeboten.

Vielleicht hilft es Ihnen auch, einfach nur eine Entspannungsmusik zu hören oder ihrer Lieblingsmusik zu lauschen. Außerdem gibt es Entspannungstechniken wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung nach Jacobson.

Wer abschalten und sich gleichzeitig dabei bewegen will, für den könnten Yoga, Pilates, Tai Chi oder Qigong etwas sein.

Wichtig ist hierbei, dass man sich bewusst auf die Yoga- oder Pilatesübungen konzentriert und nicht in Gedanken noch mit dem nervigen Kollegen oder der Nachbarin beschäftigt ist. Solche Gedanken loszulassen ist nicht immer leicht, aber man sollte es probieren und stattdessen auf den Atem achten, auf das was man spürt, wenn man die Übungen macht und am besten ganz im Hier und Jetzt sein. Nur so kann Entspannung gelingen.

Das gilt im Übrigen auch für Sport. Was uns guttut und wie wir am besten entspannen können, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Aber die Konzentration auf den eigenen Körper, die Atmung oder die Muskeln hilft in der Regel sehr gut beim Abschalten

Kreativ sein und dabei entspannen

Wer malt, bastelt, näht oder strickt, ist ganz auf seine Tätigkeit konzentriert. Das hilft, den Alltag zu vergessen und das Gedankenkarussel zu stoppen. Man versinkt quasi in dem was man tut und das wirkt entspannend.

Das Ergebnis sollte dabei nicht im Fokus liegen, sondern der Spaß an der Sache. Wer mal etwas Kreatives ausprobieren möchte, kann zum Beispiel Mandalas mit bunten Stiften ausmalen. Dafür gibt es extra Malbücher für Erwachsene. Wer sich für tolle Schriften interessiert, dem sei Hand Lettering empfohlen. Das ist eine moderne Form der Schönschrift, die man lernen kann.

Kreative Hobbys lassen uns nicht nur entspannen, sie regen auch die Fantasie an und sind gut für die Konzentration.

Soziale Kontakte: Freunde und Familie treffen

Auch wenn wir uns mit anderen Menschen treffen und Kontakte pflegen, können wir aus unserer Alltagsroutine ausbrechen und unsere Akkus aufladen. Wir können gemeinsam etwas unternehmen, essen gehen und uns in Gesprächen über alles mögliche austauschen und uns von anderen inspirieren lassen.

Wellness: Auszeit für sich selbst

Mit einer Massage, einer Gesichtsbehandlung oder einem Besuch in der Sauna können wir uns eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen, die unserem Körper und unserer Seele gut tut. Es gibt so viele Wellnessangebote, schauen Sie einfach welche Massage, welche Anwendung die Richtige ist.

Neue Herausforderung angehen

Ein weiterer Erholungsbaustein sind tatsächlich neue Herausforderungen. Was für wen eine Herausforderung ist, hängt allerdings vor der jeweiligen Person ab. Jedenfalls ist es wichtig hin und wieder die eigene Komfortzone zuverlassen.

Und das könnte so aussehen: Sie suchen sich ein neues Hobby, besuchen Kurse oder Workshops, Sie lernen eine neue Sprache, Sie schauen, wo Sie sich ehrenamtlich engagieren können. Seien Sie offen für neue Menschen, neue Orte, neue Situationen, neue Eindrücke. Wenn Sie Neues lernen, baut das ihr Selbstvertrauen auf und das tut gut.

Sie können auch mit kleinen Schritten beginnen, in dem Sie einfach mal neue Restaurants ausprobieren oder sich in einem Stadtteil umschauen, in dem Sie normalerweise nicht unterwegs sind. Sie können auch mal eine andere Straße zum Einkaufen oder zum Arzt wählen, statt der eingefahrenen Wege. Entdecken Sie ihre Stadt und seien Sie gespannt, was Ihnen begegnet.

Fazit: Wer leistungsfähig und gesund sein will, der braucht Erholung. Lassen Sie also einfach mal den ein oder anderen Tag Ihre Hausarbeit und Ihre To-Do-Liste liegen. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und schaffen Sie besondere Momente und richten Sie Ihren Fokus auf das, was Sie tun. Kombinieren Sie verschiedene Entspannungs-Bausteine. Denn zwischen dem letzten und dem nächsten Urlaub kann die Zeit ganz schön lang werden.