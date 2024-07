Tipp: Stäbchenprobe

Wenn Sie die Stäbchenprobe machen, sehen Sie, ob der Teig auch durchgebacken ist. Dafür mit einem Holzspieß an der dicksten Stelle in die Mitte des Kuchens stechen. Klebt beim Herausziehen noch Teig am Stäbchen, ist der Teig noch nicht durch.