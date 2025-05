Hier erfahren Sie alles über eine ganz besondere Sorte Erdbeeren. Da die Früchte von Kletter- und Hängeerdbeeren nicht auf dem Boden wachsen, haben sie einige Vorteile.

Kletter- oder Hängeerdbeeren sind "fragaria ananassa"-Sorten, die Züchter so kultiviert haben, dass sie ganz tolle lange Ableger bekommen. Diese bilden dann sehr schnell Früchte.

Außerdem ist diese Art von Erdbeeren relativ unkompliziert und sie sind eigentlich ein- und dieselbe Pflanze. Man kann Kletter- oder Hängeerdbeeren also hängen lassen (z.B. in Ampeln) oder man bindet sie hoch zum Klettern. Man kann sie ins Beet, aber auch in einen Kübel oder in eine Ampel pflanzen.

Erdbeeren können problemlos im Blumentopf gepflanzt werden. Der Anbau in Töpfen oder Kästen bietet viele Vorteile, insbesondere für diejenigen ohne Garten. Kletter- und Hängeerdbeeren eignen sich dafür besonders gut. picture-alliance / Reportdienste Shotshop | Virginija Vaidakaviciene

Kletter- und Hängeerdbeeren können eine Länge oder eine Höhe von bis 1,80 Meter erreichen. Am besten gibt man den Klettererdbeeren eine Stütze, also ein Wandspalier oder ein Rankgitter, an dem man sie anbinden kann. Dann stellt oder hängt man sie an einen Wind geschützten Ort. Gerade bei den Ampeln ist dies ganz wichtig, damit die Triebe nicht abknicken. Die Ampel muss auch groß genug und natürlich fest installiert sein, damit sie nicht runterfällt. Man sollte immer daran denken, dass das Gefäß, die Erde und die Pflanze selbst in der Summe ein hohes Gewicht ergeben.

Pflanzt man die Klettererdbeeren direkt in den Garten, sollten im Vorjahr an diesem Platz keine Tomaten-, Kartoffeln-, Paprika- oder Auberginenpflanzen gestanden haben, damit Krankheiten und Schädlinge nicht übertragen werden. Die Erde sollte insgesamt fruchtbar, locker und gut durchlässig sein. Am besten reichert man sie mit ein bisschen Kompost an. Böden mit Staunässe eignen sich nicht. Hier wäre es dann besser, die tollen Erdbeeren im Kübel zu ziehen.

Beim Auspflanzen sollten die Wurzeln gut mit Erde bedeckt sein, wobei oben das Herz der Erdbeer-Pflanze (der mittlere Teil, aus dem die neuen Blätter und Blüten wachsen) über der Erde zu sehen sein muss.

Um die leckeren Früchte vor Schimmel und Schmutz zu schützen, kann man um die Pflanzen etwas Stroh streuen. So verhindert man, dass die Erdbeeren direkt mit dem feuchten Boden in Kontakt kommen. picture-alliance / Reportdienste Dorling Kindersley | Jacqui Hurst

Wenn die Erdbeeren nicht tief genug eingepflanzt werden, besteht immer die Gefahr, dass sie vertrocknen. Und: am besten direkt nach dem Pflanzen mit dem Handballen gut andrücken.

Beim Düngen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Am besten keine mineralischen Dünger verwenden, da die Wurzeln sehr salzempfindlich sind. Also empfiehlt sich nur organischer Dünger. Hier kann man zum Beispiel wunderbar mit Schafwollpellets arbeiten, die man in den Boden einarbeitet. Natürlich bietet sich auch Kompost an.

So können Sie Kletter- und Hängeerdbeeren vermehren Sie können zum Beispiel Ableger machen. Am besten schauen Sie sich die Pflanzen gut an und nehmen die kräftigsten Ableger, die schon kleine Wurzeln gebildet haben. Nach dem Abnehmen pflanzen Sie den Ableger in einen kleinen Topf mit guter Erde, die immer gut feucht gehalten werden muss. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Dmitrii Marchenko Außerdem können Sie auch alles aus Samen ziehen. Das ist aber sehr aufwendig, denn Sie müssen die Samen von den Erdbeeren nehmen (die sitzen außen um die Frucht herum). Dann müssen Sie diese in warmem Wasser zwei Tage einweichen. Danach geben Sie die Samen in die Aussaaterde. Die Erde sprühen Sie dann regelmäßig mit Wasser ein und nach etwa zwei Wochen zeigen sich die ersten winzigen Erdbeeren.

Da die Erdbeeren nicht direkt auf dem Boden liegen, sondern in der Ampel oder am Spalier frei hängen, haben es Schnecken sehr schwer an die leckeren Früchte zu kommen. Außerdem können die hängenden Früchte nicht so schnell faulen, da sie keinen Bodenkontakt haben.

Das Tolle ist auch: Es handelt sich hier immer-tragende Sorten. Man kann also mit einer Ernte von Juni bis November rechnen.

Kletter- und Hängeerdbeeren sind gesund, weil sie viele Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien enthalten, die den Körper schützen und stärken können. picture-alliance / Reportdienste ROPI | Antonio Pisacreta

Erdbeeren aus dem eigenen Garten oder vom Balkon sind besonders aromatisch. Die beste Zeit um Erdbeerpflanzen zu setzen sind April und Mai. Außerdem bekommt die Sorte "Diamante" schöne große Erdbeeren und das von Juni bis Oktober.