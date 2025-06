Bei Hitze einschlafen: Gedanken loslassen und entspannen

per Mail teilen

Wer sich zu viele Gedanken über die Hitze macht und darüber grübelt, kann nicht entspannen. Unsere Psychologin Felicitas Heyne erklärt, wie es anders gehen kann.

Die optimale Schlaftemperatur liegt bei 18 Grad. Bei manchen sind es ein paar Grad mehr oder weniger. Bei großer Sommerhitze ist die Wohlfühltemperatur dann deutlich überschritten. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Grund, warum wir bei großer Wärme oft nicht gut schlafen: die Gedanken, die wir uns über die Hitze machen.

Nicht grübeln, sondern Gedanken loslassen

Beim Schlaf spiele auch die Erwartung, mit der man ins Bett gehe, eine große Rolle, so die Psychologin Felicitas Heyne.

Werde ich gut schlafen? Werde ich schlecht schlafen? Wie wichtig ist es, dass ich sofort einschlafe oder durchschlafe?

Da wir nicht auf Befehl einschlafen können, ist der Königsweg Entspannung. Lockerlassen und eine Egal-Haltung sind genau das Richtige, um einzuschlafen. Bei vielen kreisen aber die Gedanken darum, dass sie schlafen müssen, damit sie am nächsten Tag wieder leistungsfähig sind.

"Da springt das Stress-System im Körper an. Unser Körper denkt, da ist was Wichtiges. Da muss ich mich kümmern und fährt die Maschinen hoch, anstatt sie runterzufahren."

In der Nacht aufwachen ist normal

Jeder Mensch wacht pro Nacht im Durchschnitt 28 Mal auf. Das sei vollkommen normal, so die Psychologin. Meist seien das nur kurze Momente und das sei an sich kein Problem. Das kann man sich immer wieder bewusst machen, anstatt sich darüber zu ärgern.

Aufwachen und wieder einschlafen - das geht auch bei Hitze. Colourbox

Tipps zum Schlafen bei Hitze

Generell solle man der Hitze wenig Bedeutung beimessen, sagt Heyne. Stattdessen solle man auf entspannte Weise schauen, was man trotz Hitze für einen guten Schlaf tun kann.

1) entspannt bleiben

2) dünneren und kürzeren Schlafanzug anziehen

3) dünnere Decke zum Schlafen nehmen

4) Fenster aufreißen und gut durchlüften

5) Ventilator anstellen

6) was zu Trinken ans Bett stellen

Viel mehr Maßnahmen seien nicht nötig. Es sei kein Drama, eben nur wärmer als sonst. Außerdem kann man sich bewusst machen, dass man fehlenden Schlaf auch in der folgenden Nacht nachholen könne. Diese Haltung signalisiert dem Gehirn: Hier ist alles in Ordnung.

Wenn wir aber die Erwartung haben: Es ist warm, ich werde sicher schlecht schlafen und morgen werde ich nicht fit sein, dann schaffen wir damit die Voraussetzungen dafür, dass es genau so passieren wird. Es kommt also zu einer sich selbsterfüllenden Prophezeiung. Also: Hauptsache Sie bleiben entspannt.

Falls Sie doch noch mehr Tipps zum Schlafen bei Hitze suchen, finden Sie hier welche.