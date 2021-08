per Mail teilen

Von Beuron über Inzigkofen nach Sigmaringen: Dieses Mal geht es mit dem Fahrrad durch das schöne Donautal. Natur, Klosteranlagen und Schlösser, diese Fahrradtour hat viel zu bieten.

Startpunkt im Tal der jungen Donau am Kloster Beuron

1077 wurde es ursprünglich als Augustiner Chorherrenstift gegründet. Seit 1863 ist Beuron ein Benediktinerkloster. Heute leben rund 40 Mönche dort.

Blick auf das Benediktinerkloster St. Martin zu Beuron im Naturpark Obere Donau. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Conny Pokorny

Der Ordensgründer, der heilige Benedikt legt in seiner Regel besonderen Wert auf eine Gastfreundschaft, weshalb das Kloster ein großes Angebot an Veranstaltungen und Seminaren anbietet.

Öffnungszeiten Abteikirche und Gnadenkapelle Auch wer hier nur einen kurzen Stopp einlegt, sollte sich einen Blick in die barocke Klosterkirche nicht entgehen lassen. Täglich von 5 Uhr bis 20:15 Uhr, außer dienstags. Dienstags ist die Kirche nur bis 18:30 Uhr geöffnet.

Zwischenetappe: Naturpark Obere Donau

Bei einer Fahrt durch den zentralen Bereich des Donautals zwischen Beuron und Sigmaringen fallen die vielen gelbweißen bis weißgrauen Kalkfelsen ins Auge, welche die Donau oft zu abrupten Richtungswechseln zwingen.

Der Blick in das Obere Donautal. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | Markus Keller

Entstanden sind sie im Jurazeitalter vor circa 160 Millionen Jahren und stellen ehemalige Schwammriffe dar. Das Jurazeitalter war eine prägende Zeit im Naturpark Obere Donau.

Der Naturpark Obere Donau erstreckt sich auf einer Fläche von rund 1.496 Quadratkilometern entlang des Durchbruchtals der Donau, welches teilweise bis zu 200 Meter tief in das Kalkgestein des Weißjuras hineinreicht.

Der zertifizierte Donau-Zollernalb-Rundwanderweg verläuft meist flach, sodass Radfahrer flott vorankommen.

Das Donauufer im Naturpark Obere Donau. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Conny Pokorny

Ob an grünen Wiesen, die zum Picknick einladen oder Biergärten, immer wieder führt der Weg an Klöstern, barocken Kirchen und charmanten Fachwerkstädtchen vorbei.

Zwischenetappe: Die Gemeinde Inzigkofen und ihre Wahrzeichen

Das Wahrzeichen von Inzigkofen ist die Klosteranlage, das ehemalige Augustinerchorfrauenstift. Heute kommen hinter den hohen Klostermauern Menschen aus Nah und Fern zusammen, um im dortigen Volkshochschulheim Inzigkofen Kurse und Seminare in der besonderen Atmosphäre der Klosteranlage zu besuchen.

An das Kloster schließt sich entlang der Donau ein malerischer, rund 26 Hektar großer Landschaftspark, der Fürstliche Park Inzigkofen, an. Herausragend im Park sind der Amalienfelsen, Teufelsbrücke, Aussichtsplateau Känzele, und immer wieder atemberaubende Ausblicke ins Donautal.

Die Donau in der Umgebung von Inzigkofen mit den hoch aufragenden Kalksteinfelsen des Donautals. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Christine Koenig | Christine König

Krönender Abschluss der Fahrradtour mit einem Schloss

Zum Ende der Tour wartet noch ein Highlight: Das Schloss der Fürsten von Hohenzollern, das hoch über Sigmaringen thront. Wer nach dem Radtag nicht zu erschöpft ist, sollte sich noch eine Schlossführung durch 1.000 Jahre Geschichte gönnen.

Das Schloss Sigmaringen, auch Hohenzollernschloss genannt, liegt direkt an der Donau oberhalb der Stadt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/allOver/TPH | allOver/TPH

Infos zum Hohenzollernschloss Führungsdauer: 60 Minuten Besonderheit: Für Einzelreisende ist keine Anmeldung erforderlich. Eintritt: Kombiticket Hohenzollernschloss und Waffenhalle inklusive Audioguide für 12,50 € pro Person. Letzter Einlass: um 16 Uhr

Die Radtour in Sigmaringen ausklingen lassen

Wer mit dem E-Bike nach Sigmaringen kommt, darf sich über den Fahrrad Knotenpunkt am Bootshaus freuen. Dort können Radler an der Fahrradreparatursäule den Reifendruck überprüfen und kleinere technische Reparaturen an ihrem Fahrrad ausführen.

Solange die E-Bikes im überdachten Charger Cube laden, können sie dann mit Blick auf das Schloss in Sigmaringen im Restaurant Bootshaus die Radtour mit einer Stärkung beenden.

Infos zur Tour Streckenlänge: circa 35 Kilometer Dauer: 3 Stunden